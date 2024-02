El espíritu de lucha de Naira, la joven que sobrevivió a una explosión en Rawson

Además de estar agradecida por sobrevivir, la mujer se mostró entusiasmada para seguir progresando en su vida: “Aunque haya perdido todo lo q me costó tener en mi casa. sé que algún día tendré mucho más de lo que perdí”.

Naira: “Agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad”

La situación que vivió Naira fue muy fuerte y lo deja plasmado en el mensaje que escribió: “Después de mucho tiempo de estar internada, pasar por muchos dolores y llorar por q ya no veía mi cuerpo como antes, tuve que volver a aprender a hablar y a caminar, acostumbrarme a ver mis quemaduras. Eso me demostró que soy una persona fuerte”.

Naira estuvo internada en gravísimo estado durante meses y a fin de año recibió la tan preciada alta médica. Además de su lucha, la joven no se olvidó de agradecer a todos los que la ayudaron en ese momento: “Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Gracias a los doctores q me ayudaron, gracias a cada enfermera y enfermero q me cuidaron en el hospital Marcial Quiroga. Gracias a mi mamá y a mi hermana por cuidarme. Gracias a mis amigos que me vinieron a cuidar. Gracias a Dios sigo con vida”.

Naira Castillo: “Tuve que volver a aprender a hablar”

La explosión en Rawson que tuvo muchas hipótesis y que se habló de un ataque transfóbico

El impresionante caso ocurrido en una vivienda del barrio San Luis empezó a ser investigado por Bomberos, Criminalística, UFI Delitos Especiales y UFI CAVIG. Muchas hipótesis hubo alrededor del hecho y se habló hasta de un ataque transfóbico.

Cuando ocurrió la explosión en Rawson, Naira salió de su casa diciendo: “Un parlante me trajeron, un parlante me explotó”. Esta hipótesis de un posible ataque se estudió y la fiscalía llegó a la conclusión que la joven no recibió ningún “paquete bomba” y tras varios días de investigación se confirmó que en la vivienda no había ningún artefacto explosivo.

En detalle la pericia dio este resultado: el origen del fuego fue en un tomacorriente de una habitación y que el gas que había concentrado hizo combustión y se produjo la explosión.