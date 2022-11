El enfermero influencer que cuenta historias de terror de los hospitales sanjuaninos 

Sanjuanurse es enfermero universitario desde hace once años, de los cuales diez se ha desempeñado en el área de emergencias médicas. Trabajó en el ECI, en el 107, en el micro hospital de Chimbas y en la guardia del Hospital Marcial Quiroga, pero desde hace un año dejó la vorágine de la urgencia y la emergencia y pasó a Terapia Intensiva. Su tarea sigue siendo la misma: salvar vidas. Y las experiencias no han cambiado: las energías, los entes o la parca siguen manifestándose frente a él, quien se considera "muy sensible para estas cosas"

Las primeras experiencias paranormales llegaron cuando era muy chico. Cuenta que su papá era electricista y que cada vez que llevaba a su casa algún artefacto para arreglar que provenía de alguna casa media rara él no podía dormir. "Sentía que me respiraban en la nuca"

"Me pasaba que cuando mi papá llevaba a casa algún ventilador o cualquier aparato que venía de una casa donde se practicaba brujería o había una energía media rara yo lo sentía. No podía dormir. Le decía a mi papá qué has traído, porque no puedo dormir, algo me respira en la nuca. Y cuando se lo llevaba se terminaba el problema. Yo creo mucho en las energías, en los entes, y considero que no hay que tenerles miedo, pero si respeto", recuerda y reflexiona en diálogo con este medio.

Los sucesos extraños lo acompañaron siempre, pero en su profesión es algo de todos los días. Los relatos, que a veces los sube en forma de texto y otras en forma de video y editados hasta con música que acompaña el relato, son episodios que lo han tenido casi siempre como protagonista o que le han sucedido a algún colega.

No puede decir cuál fue la experiencia más "heavy" que le pasó, porque no es sólo una, sino muchas. Pero sí puede decir cuál fue la última de ellas, y fue en Halloween de este año. Ese día "le mojó la oreja" a la Parca, le aguó la fiesta y, por eso, pasó una noche de terror.

"En la noche de Halloween recuerdo que le salvamos la vida a un pibe. Fue muy difícil, pero lo logramos. Cuando terminamos nuestro trabajo mi compañero me mira y me dice: le arruinaste la fiesta a la parca, le jodiste la noche de su fiesta. Y esa noche no pudimos dormir. Nos acostamos a descansar en unas camillas que estaban libres y alguien se acostó con nosotros. Nos tocaba la espalda. La muerte nos visitó esa noche, nos tocó la espalda, nos puso a prueba", cuenta Sanjuanurse.

https://twitter.com/Sanjuanurse/status/1586196655656902658 Buenas Noches Gente! ¿Truco o trato? Acá les dejo una historia, celebrando la noche de hoy. Espero, realmente que les guste. Sin más preámbulos les presento:



Historias y Leyendas Hospitalarias

Especial de Halloween

"Halloween en la Sala"



Que lo disfruten! pic.twitter.com/TYzUzolPlm — Snjunurs™ (@Sanjuanurse) October 29, 2022

El día de la virgen boca abajo y las historias clínicas de fallecidos

"Me pasa un día que llego a abrir el centro de salud donde trabajaba en ese momento y al ingresar, con cuatro o cinco compañeros, vemos que estaban los cajones de las historias clínicas abiertos. Los primeros que pensamos era que habían entrado a robar, pero no, no había ni una puerta violentada, ni nada roto o abierto. Empezamos a revisar y vimos que la imagen de la virgen que estaban en recepción estaba boca abajo y que en los seis consultorios que había en el centro de salud vimos que sobre los escritorios habían historias clínicas de personas que se habían hecho atender hace 20 años y todas habían fallecido. Fue terrible, nunca supimos que pasó, pero claramente ese día alguien quería que atendiéramos a personas que habían fallecido hace mucho tiempo"

Entre otras de sus anécdotas más aterradoras recuerda el día que falleció la suegra de una compañera de trabajo. "La mujer entra en paro. Le hicimos masajes de reanimación y todo el procedimiento que se hace en esos casos, pero no la pudimos salvar. Me acuerdo que mi compañera me pide dejar el cadáver de la mujer en el centro de salud donde la atendimos hasta tanto pudiera hacer todos los trámites que requiere esa situación. Era noviembre y hacía mucho calor, así que decidimos improvisar una morgue en un consultorio y dejar el cuerpo de la mujer con el aire acondicionado prendido. El cuerpo lo buscaron como a las cuatro o cinco horas y cuando se lo llevaban otra compañera me dijo: abrí todas las puertas para que se vaya el alma, sino esta noche no nos va a dejar dormir. Dudé un poco, pero dije por algo me lo dice y le hice caso. Fue increíble: abrí todas las puertas y a medida que llevaban en cajón por un pasillo se prendían y apagaban las luces. Mi compañera me dijo: viste, ahí se va su alma también. Fue una sensación muy rara.

Sus historias de terror son muchas y casi todas están publicadas en su cuenta de Twitter. Pero además de entretener, que es el motivo por el cual las publica, usa esa misma red social para concientizar e informar sobre temas médicos.

https://twitter.com/Sanjuanurse/status/1587256770115899400 Dado el brote de malestares gástricos y gripales, tené en cuenta los siguientes datos... Gracias a la Dra. @fernandiazt por el aporte y respaldo médico. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier cosa, mi bandeja de entrada está a su disposición. Cuídense! pic.twitter.com/PfPdXWqRc0 — Snjunurs™ (@Sanjuanurse) November 1, 2022

"La gente me pide que hable de ciertos temas, entonces yo busco ayuda en médicos amigos y hablamos de cuidados médicos, de enfermedades y sus cuidados, concientizamos sobre controles que hay que hacerse, etc. Es una herramienta que utilizo para entretener y para ayudar a las personas", finaliza.