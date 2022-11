El chef instagramer sanjuanino que escribió un libro para comer a consciencia

_ABC2320.jpg

Fue así que escribió “Alimentación Consciente. El gran secreto para lograr una vida saludable”, un e-book compuesto por 23 módulos donde se puede encontrar desde la introducción a un estilo de vida consciente hasta aprender a leer etiquetas para saber qué es lo que realmente se está comiendo.

Pero, ¿por qué consciente y no simplemente saludable? Juan Manuel señala que detrás de cada bocado, debe haber un conocimiento. “Primero tenemos que ser sabios, ser inteligentes antes de ser saludables”, señala. Básicamente es saber lo que se está comiendo, y complementarlo con hábitos y costumbres. De nada vale encasillarse en una dieta rica frutas, verduras y semillas si no se complementa con ejercicios y buenos pensamientos.

Sobre esto último Juan Manuel señala: “Cada módulo tiene lo suyo, pero con ´Hábitos y Emociones´ me quedé encantado a medida que lo iba escribiendo porque de la teoría a la práctica es todo un viaje. Ese módulo me ha transformado, es atómico, te cambia porque no solo hablo de alimentación, sino que lo llevo a otros ámbitos de la vida, por ejemplo, por qué tengo hambre cuando me siento mal. Hablo de la fuerza de la voluntad y la disciplina”.

El trabajo literario del chef sanjuanino hace un repaso por diversos modos de alimentación para que cada persona pueda encontrar el suyo y combinarlo de manera armoniosa con la rutina diaria. Entiende que puede ser difícil y complejo al principio, por eso toma su trabajo literario como una guía en la que en todo el tiempo aclara que se trata de una búsqueda permanente.

“Sé que hace muchos años vengo con el tema de la investigación, y sigo. Estoy permanentemente investigando, todo el día surgen cosas nuevas. Me encanta, todo lo que sea para ayudar me gusta, todo lo que pueda servir para ayudar al otro lo voy a hacer. Al fin y al cabo, es devolver un poco de lo que me han dado, y eso me hace feliz. Me siento bien haciendo lo que hago”, comenta.

Su ambición por incorporar la alimentación consciente no termina en su libro, que acompaña con un recetario y un agregado sobre “jugoterapia” (mitos y verdades sobre la ingesta de jugos naturales). En un futuro, no muy lejano, espera poder crear una comunidad donde nadie se encasille por sus ideologías o las etiquetas en torno a la forma de alimentarse. Su objetivo es que entre todos los que formen parte puedan compartir sus conocimientos y saberes, primando la ayuda mutua sobre el comer de manera sana y a consciencia.

Incluso va más allá, y sueña con el día de mañana poder trabajar en un proyecto de ley que incluya la alimentación consciente en la etapa educativa de los niños, niñas y adolescentes sanjuaninos, entendiendo que es un tema fundamental hoy en día para la formación de personas sanas no solo de cuerpo, sino de mente y alma.