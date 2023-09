El andinista sanjuanino que muestra Calingasta al país en una publicidad de chocolates

“Lo único que me gustaría traer siempre a la montaña conmigo, sería a mis hijos”, dice Sebastián Aguiar en uno de los spots de la campaña publicitaria de una conocida marca de chocolates, de la que es protagonista junto a sus hijos de 17 y 4 años. El sanjuanino es guía de montaña y logró que la cordillera calingastina se luzca en todo el país, en medio del emotivo mensaje de la promoción que fue estrenada a principios de este mes en las redes sociales y la televisión.

publi 9.jfif

Excéntrico y siempre con ganas de emprender desafíos nuevos, decidió consultarles a sus hijos si querían participar y, pronto, los tres se habían embarcado en la aventura de ser actores. “Mi hijo Segundo es adolescente y eso me hacía dudar, no sabía si iba a querer participar. Pero, al mismo tiempo, va a empezar a estudiar cine el año que viene. Entonces, ese era un punto a favor. Él estaba en Barreal en ese momento, lo llamé y le conté. Me dijo que sí sin pensarlo y empezó a grabar el video de un minuto que teníamos que hacer cada uno de nosotros para iniciar el casting. Felicitas es chiquita y lo vivió como un juego”, recuerda el flamante actor.

El proceso fue complejo, la empresa Milka fue la que encargó el spot a una agencia de publicidad que, al mismo tiempo, envió la tarea de realización del casting a otra empresa, especializada en el rubro.

publi 4.jfif

A la familia Aguiar le llevó meses de envíos de mensajes quedar entre las últimas dos historias seleccionadas. “Sabíamos que estábamos entre las últimas cuatro y, después, me llamaron para avisarme que habíamos quedado dos familias: nosotros y un papá de Tierra del Fuego con sus hijos. Pasaron tres días más hasta que recibí una nueva comunicación, a través de la cual nos felicitaban por haber sido seleccionados”, cuenta Sebastián.

El acuerdo era que la agencia se movería al lugar de origen de la familia para hacer las tomas. Y el guía sanjuanino no lo dudó y les pidió que todo fuera realizado en Calingasta. “Yo amo Barreal y su Cordillera y tengo una casa de fin de semana allá, que fue el sitio ideal para que filmaran a mis hijos”, dice el hombre.

publi 10.jfif

La tarea comenzó el 1 de agosto, con un equipo de 8 personas de la productora que llegó desde Buenos Aires. Al respecto, Sebastián relata, “fue una experiencia muy linda, vinieron un camarógrafo, un director, el director de fotografía. Y yo me llevé a mis padres y a mi hermana para que nos ayudaran. Estuvimos todos juntos en Barreal 3 días compartiendo distintos momentos”.

El propio guía fue quien llevó al equipo a la formación Ansilta, en la base del Mercedario, hasta unos 4.000 metros de altura para filmar en medio de la nieve.

publi 6.jfif

“Soy guía de montaña en la Cordillera de los Andes. Mi trabajo consiste en guiar expediciones en la alta montaña. Y, también soy papá”, comienza diciendo el sanjuanino en una de las tomas realizadas en el lugar, para luego abrir la caja de chocolates que le preparan sus hijos en otro tramo de la filmación.

El producto terminado llegó a manos de Sebastián antes de ser estrenado oficialmente y el resultado le sacó algunas lágrimas. “Cada vez que me mandaban material nos poníamos más contentos. Cuando me enviaron el spot me re emocioné y se los mandé a mis hijos de inmediato. Es un mensaje que toca, está muy bien hecho”, confía.

publi 5.jfif

Y para finalizar, analiza: “La experiencia fue enriquecedora por muchos aspectos. Por un lado, mi hijo compartimos el gusto por el cine y pudimos vivirlo desde adentro. Por otro, hicimos todo en familia. Y, además, pudimos promocionar a San Juan y, particularmente, Barreal, que es un lugar que lo amo”.