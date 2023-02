Docentes autoconvocados marcharon por las calles sanjuaninas

La marcha que inició en el Centro Cívico y avanzó por Av. Ignacio de la Roza hasta la Plaza 25 se extendió por casi 10 cuadras. El reclamo de los docentes gira en torno al acuerdo salarial que se firmó la tarde de ayer, que consiste de un incremento del 41% a partir de marzo y una revisión mensual para no quedar por detrás de la inflación. Además, se suman dos tramos de aumento, uno para septiembre del 10% y otro del 20% en noviembre.

WhatsApp Image 2023-02-28 at 11.45.05 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-02-28 at 11.44.16 (1).jpeg

La queja de los autoconvocados radica en que no quieren un salario en cuotas. Señalan que el porcentaje acordado no constituye un sueldo digno, y por eso decidieron marchar en la jornada de hoy, donde el tránsito se vio interrumpido en el microcentro sanjuanino durante media mañana.

WhatsApp Image 2023-02-28 at 11.44.16.jpeg

Ante la consulta sobre si harán o no paro, no hay definiciones al respecto. Por un lado, se encuentran los más firmes, que votan por la propuesta de no iniciar las clases manifestado un reclamo firme, pero, ante la advertencia del Gobierno de “Día trabajado, día pagado”, algunos prefieren ser más cautos y manifestarse sin interrumpir el dictado de clases, que comienza el primero de marzo.