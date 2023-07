Desde la Difunta hasta Sarmiento, cómo se verían hoy los personajes sanjuaninos más famosos

“Al principio empecé a buscar actores con apariencias similares a las de los personajes, después alquilé los trajes e hice algunas fotografías. Pero ni bien empecé me di cuenta de que los costos eran muy altos y, por otro lado, el resultado que obtenía no me parecía suficientemente bueno. Sin embargo, el advenimiento de la Inteligencia Artificial me permitió desarrollar el proyecto tal como quería, para dar vida a este libro con 19 personajes sanjuaninos que, creo, es un aporte a la educación y la cultura local”, contó Sebastián.

La tarea no fue simple. En primera instancia tuvo que aprender sobre las vidas de quienes fundaron la historia de la provincia y hacer una selección. “Hace mucho me gusta la historia y tenía curiosidad. Durante la investigación descubrí datos muy interesantes. Por ejemplo, me impresionó Santos Guayama, conocido como el hombre de las 9 vidas, hay 9 certificados de defunción oficiales de él. El gaucho José Dolores, la India Mariana y Narciso Laprida también forman parte del libro. Y están, por supuesto, la Difunta Correa, Domingo Faustino Sarmiento y doña Paula”, relató el sanjuanino de 37 años.

Sebastián de la Colina presenta su libro hecho con IA " Personajes históricos de San Juan"

En cuanto a las dificultades con las que se topó a la hora de trabajar afirmó que hubo dos en particular. Por un lado, la complejidad para hallar imágenes de los personajes; por otro, las inexactitudes del software.

“Para poder hacer el trabajo utilicé un software que se llama Midjourney, una inteligencia artificial que está en fase beta, es decir, se está mejorando pero genera muchos errores. Por ejemplo, el perrito que estaba siempre con la India Mariana salía con 5 patas. Y las manos de ella salían con los dedos alargados al doble y como pegados. Es decir que sí o sí, tuve que editar muchas horas con Photoshop, foto por foto, para lograr realismo y corregir errores”, confió Sebastián.

Y agregó: “Otro desafío fue la recreación de la India Mariana. No lograba que la inteligencia artificial captara sus rasgos. Entonces, se me ocurrió sacarle fotos al monumento construido en piedra en la plaza de Pocito y, recién ahí, pude empezar el proceso. Nazario Benavidez también fue complicado, porque tiene una vestimenta militar particular y la IA me lo relacionaba con soldados españoles”, reveló.

libro 2.jpg

Ya con las imágenes creadas, Sebastián finalmente pudo terminar su libro “Personajes de la historia sanjuanina”, que será presentado esta tarde, desde la 18:30, en Sala Z.