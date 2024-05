¿Cuántos tipos de soltería existen?

No hace mucho tiempo atrás, el estar soltero era algo mal visto, sobre todo si eres mujer y a cierta edad no había alguien a tu lado. Sin embargo en la actualidad, hay que tomar en cuenta que la soltería también nos define, habla sobre cómo somos y de como percibimos el mundo, y ya no esta tan mal visto, sino que es aceptado y respetado.

Existen diferentes tipos de solteros, que ya sea por obligación o por devoción, decidieron tomar o aceptar la decisión de permanecer así. Te dejamos algunos tipos de personas solteras con los que podrías o no sentirte identificado-a:

Solteros autosuficientes

Se distinguen como dicen su nombre por ser personas que se conciben autosuficientes y que no necesitan relacionarse con otras personas, mucho menos tener pareja. Son sujetos que pasen la mayor parte del tiempo solos, pero sin que este estado les provoque o cause malestar ya que se encuentran solos por decisión propia. Dado el tiempo que pasan en solitario les será difícil establecer relaciones, del mismo modo tampoco es que busquen o quieran encontrar pareja.

Solteros independientes

Se caracterizan por mostrar la necesidad de libertad, de no tener ataduras, de tener su propio espacio tanto físico, como podría ser tener una casa para ellos solos, que no la compartan; como temporal, gozar de tiempo para estar solo.

Le dan más valor a poder tomar sus propias decisiones y no depender de otras personas. Huirán de relaciones con intensos vínculos, donde tengan que cumplir con ciertas obligaciones de pareja. Conciben el tener una relación como la pérdida de su independencia y libertad.

Solteros aislados

Los solteros aislados sí que perciben la situación de estar soltero o solo, como algo negativo y querrían cambiar su estado. Por esta razón intentan romper el círculo de aislamiento, pero no es tan sencillo como parece, ya que la habitual falta de relaciones le ha llevado a una falta de habilidades sociales o de comunicación. Es decir, querrán establecer nuevas relaciones pero se frustraran al no encontrar la manera de poder hacerlo provocándoles un malestar e insatisfacción seguir en ese estado que no desean.

Solteros fieles a sus ideales

Son fieles a su ideología o creencias, deciden estar solos para respetarse y actuar según sus creencias o maneras de pensar. Son tan potentes sus ideales que los seguirán pese a que en ocasiones puedan ir en contra de sus deseos o gustos.

Un ejemplo típico son las personas religiosas, o con vínculos muy fuertes de creencias, entre las cuales aparecen algunas relacionadas con tener pareja y establecer relaciones. Estas personas valorarán más actuar según lo que creen que está bien o dice su religión, manteniéndose solteros si no creen que sea el momento o la persona adecuada.

Aun así, teniendo las ideas tan claras, pueden llegar a sentir gran ansiedad, estrés o malestar causados por la presión o desacuerdo entre lo adecuado según sus ideales y lo que realmente desean hacer.

Solteros con baja autoestima

En los solteros con baja autoestima el hecho de no tener pareja deriva de un problema mayor y más general como es la falta de estima propia. En este caso es frecuente observar que son los propios individuos los que actúan en contra de uno mismo, es decir como no se ven capaces o con posibilidades de encontrar pareja en muchas ocasiones ya ni lo intenta, quitandose ellos mismo la posibilidad de encontrar a alguien.

Del mismo modo que pasa en personas con baja autoestima en ámbito general esta inferioridad que perciben de sí mismos no es objetiva o real, sino que son ellos mismos los que se describen como inferiores. En este caso el estar soltero también generará malestar ya que se cree que no se tiene o nunca se tendrá pareja por no ser suficiente. Será primordial entonces, trabajar en ellos técnicas para la mejora de la autoestima, para obtener beneficios en los distintos ámbitos de su vida.

Solteros de transición

Estas personas están en un “impasse” por una u otra razón de la vida y perciben la soltería como una transición de una relación a otra, es decir, como un estado de corta duración antes de zambullirse en otra relación.

Estos solteros no tienen una visión pesimista como la de otros en su misma situación, ya que creen que están solos de manera momentánea y no dejan de buscar de forma activa posibles candidato-as para establecer una nueva relación. Por tanto son personas que se encuentran normalmente en pareja y las ocasiones donde estén solteros serán de un periodo muy corto.

Solteros por altas expectativas en el amor

En ocasiones, la soltería es el resultado de las altas expectativas de aquella persona tan exigente que no encuentra a nadie que cumpla con las expectativas de ese ideal. Buscan y buscan tanto que al final acaban solo-as porque nadie les cierra y acaban justificando su soltería al no encontrar su príncipe o princesa azul.

Pero ¿existirá esa persona de manera real, o será solo una proyección de un ideal en la mente del soltero-a? Quizás en algún momento ellos mismos se respondan y encuentren la respuesta.

Solteros pesimistas o existenciales

Los solteros pesimistas son individuos que no perciben las relaciones como algo bueno o que les cause felicidad, sino más bien como algo sin sentido, que no les aporta nada.

Pueden observarse dos tipos de pensamientos en estos solteros, por un lado hay quienes muestran unas creencias más frías opinando que las relaciones no les aportan nada, pueden estar en pareja pero no sienten ni placer ni felicidad por la relación que tiene. Por otro lado, otra tendencia de pensamiento consiste en creer que nunca encontraran la persona cien por cien adecuada para uno mismo.

La diferencia principal entre las dos formas de pensar es que en la primera el sujeto no sentirá malestar si no tiene pareja o la tiene pero no le hace feliz, en cambio en la segunda tendencia de pensamiento el individuo sí que le preocupa y le genera malestar el creer que nunca encontrará a la persona adecuada.

Solteros por malas experiencias

Los solteros por aprendizaje son los que han decidido no tener pareja por decisión propia ya que les causa terror pensar en la posibilidad de volver a pasar por las malas experiencias que vivió y padeció. En este caso es el recuerdo y el miedo a que se repitan las mismas sensaciones lo que mantiene a la persona soltera.

Es posible encontrarse con individuos que te sepan dar una razón más o menos clara de por qué no quieren estar en pareja cómo dar con individuos que muestran un temor irracional ante la posibilidad de estar con alguien, a causa de la relación traumática que vivieron con anterioridad. Es tal este miedo que ha sido clasificado como fobia con el nombre de filofobia, definida como el miedo a enamorarse o conectar emocionalmente con otra persona.

Enamorados de una amistad especial

Algunos solteros viven secretamente enamorados de una persona con la que mantienen una “amistad especial” y temen dar el paso de declarar sus sentimientos por miedo a que ese hecho afecte a la relación.

Pueden pasar una vida entera compartiendo un amor platónico, o siendo amantes entregando sus vidas a una relación que siempre los colocara en una segunda opción y solteros.

Solteros felices

Aunque la sociedad lo presente como contradictorio se puede estar soltero y ser feliz, es decir hay personas que eligen de forma consciente estar solteros y nunca han querido pareja o estar solteros no era su planteamiento inicial pero se encuentran a gusto y no se sienten con un malestar o preocupación por no tener una relación sentimental.

Disfrutan de su estado, se miman y se cuidan constantemente y mantienen esta forma de vivir a pesar de los prejuicios de la sociedad y de los comentarios dañinos que se supone es estar solos.

Ventajas y desventajas de la soltería en sus variables

Soltería por circunstancia:

Ventajas: Autoconocimiento y mantenimiento de altos estándares.

Desventajas: Soledad, presión social y frustración en la búsqueda.

Soltería por decisión:

Ventajas: Control total y tiempo para sanar.

Desventajas: Estigma social y falta de apoyo romántico.

Soltería por convicción:

Ventajas: Crecimiento personal y redes de relaciones diversas.

Desventajas: Incomprensión social y gestión de necesidades emocionales.

Debemos dejar atrás los prejuicios y creencias de que si no encontramos pareja no podemos ser felices. Estar soltero es un estado aceptable y maravilloso como hemos visto en algunos de los tipos de solteros, que se encuentran así por decisión propia y no supone para ellos un problema, sino todo lo contrario.

Si entre todos cambiáramos el pensamiento negativo que tenemos de este estado ayudaríamos a disminuir la presión que genera en algunas personas el no encontrar pareja, concibiendo la relación como el único estado aceptable y bueno, y de este modo les permitirá sentirse mejor independientemente de encontrarse o no acompañadas, ya que el no tener pareja no equivale a estar solo-a.

En los casos donde hemos mencionado que sí que se produce malestar, lo adecuado será tratar estas creencias, pensamientos, miedos, falta de habilidades… que no les dejan estar bien o actuar como ellos quieran. Pero como es obvio, la solución adecuada para estos casos no será sólo tener pareja ya que sino no se tratan los problemas previos, la futura relación tampoco podrá ser satisfactoria.

Aquí te dejo una serie de tips para trabajar:

¿Qué podemos hacer si no queremos ser solteros?

Mejorar la Confianza Personal: Valorar lo que uno es y ha logrado, independientemente de tener pareja.

Ampliar las Relaciones Sociales: Participar en actividades y grupos para hacer amigos y encontrar apoyo.

Comunicación efectiva y límites claros: Aprender a expresar claramente y con seguridad los sentimientos sobre la soltería.

Buscar Equilibrio en la Vida: Mantener un balance entre trabajo, vida social, hobbies y cuidado personal.

Reflexión y Ayuda Profesional: Tomarse un tiempo para pensar en lo que se quiere en relaciones y buscar ayuda profesional si es necesario. Recuerda que con el tiempo, tus deseos pueden cambiar.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.