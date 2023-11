Cuántos casos confirmaron de la "súper bacteria" en San Juan

Además, dijo que la situación epidemiológica en San Juan es diferente a otras provincia. Como ejemplo citó a Córdoba, donde hubo 82 fallecidos pese a la gran cantidad de pobladores que tiene.

Todos los consultorios pediátricos están llenos en San Juan

“Hubo un gran aumento en la atención pediátrica durante las últimas dos semanas”, afirmó la presidenta de la sociedad, Teresita Herrera, a Tiempo de San Juan. También declaró que todos los consultorios de los pediatras están llenos en los centros de salud públicos y privados.

“Los pediatras están atendiendo a más no poder”, manifestó. Pese al incremento de la demanda, que comenzó hace un mes aproximadamente, no hubo servicios totalmente desbordados y no se presentaron casos de gravedad en niños y adolescentes.

Herrera también expuso que los padres tienen mucha ansiedad y angustia por el brote. Además, indicó que la gente tiende a relacionar la patología con el coronavirus, aunque no tiene ninguna similitud.

Por otra parte, dijo que hay falta y mala información relacionada a la enfermedad: “Desde la Sociedad de Pediatría nos ocupamos de llevar tranquilidad a los padres para que acudan a las consultas”.