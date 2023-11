Desmienten que haya cuadros de la súper bacteria en la escuela Antonio Torres

“Hemos venido a ofrecer charlas, aprovechando que hay una campaña de vacunación desde la Zona Sanitaria 1, para llevar tranquilidad y sacar todas las dudas entre los integrantes de la institución. Lo que tenemos aquí es la presencia de un cuadro de angina en un chico, un caso de angina como todas las anginas que hemos tenemos toda la vida. Los casos que se está estudiando a nivel mundial no son lo de angina común, sino cuadros más graves, que corresponden a los que llamamos enfermedad invasiva. Esos casos se dan cuando la bacteria cambia y produce neumonía, meningitis, shock séptico, facitis necrotizante, no es la angina común”, comentó Jofré.

Al mismo tiempo explicó que, “todos somos portadores de la bacteria, la tenemos en la garganta, la clave está en el tipo de enfermedad que genera. Lo que ha cambiado ahora es que comenzaron a detectarse cuadros más graves”.

En ese contexto, la funcionaria se refirió el uso del barbijo en las escuelas. “Vinimos también por esto de que se está usando barbijo. Como dije, todos tenemos esta bacteria, entonces, todo el mundo tendría que usar barbijo en todos lados. No es así, las recomendaciones son las mismas de siempre: el lavado de manos, no compartir los utensilios, el uso de alcohol en gel o alcohol líquido”.

Para finalizar, se preguntó: “Por qué siempre piensan que el foco de contagio es la escuela, si yo me puedo haber contagiado en la casa, me puede haber contagiado en el colectivo, me puede haber contagiado cuando estoy jugando o haciendo alguna actividad con otra persona. Entonces, todas esas precauciones se cumplen en la escuela y en el resto de los ámbitos, no. Si vamos a usar barbijo lo tenemos que usar en la escuela y en el domicilio porque no sabemos quién tiene la bacteria. Lo importante es insistir con la higiene personal, insistir con la higiene personal, si tienen algún síntoma no automedicarse, concurrir rápidamente al médico y cumplir el tratamiento antibiótico”.

Cabe recordar que en el establecimiento la alarma se encendió ayer, cuando la directora del establecimiento, Patricia Rodríguez, confirmó los dos contagios, uno en un alumno de Tercer Grado y otro, en un alumno de Segundo Grado.