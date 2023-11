Por el brote de la "súper bacteria", todos los consultorios pediátricos están llenos en San Juan

“Los pediatras están atendiendo a más no poder”, manifestó. Pese al incremento de la demanda, que comenzó hace un mes aproximadamente, no hubo servicios totalmente desbordados y no se presentaron casos de gravedad en niños y adolescentes.

Herrera también expuso que los padres tienen mucha ansiedad y angustia por el brote. Además, indicó que la gente tiende a relacionar la patología con el coronavirus, aunque no tiene ninguna similitud.

Por otra parte, dijo que hay falta y mala información relacionada a la enfermedad: “Desde la Sociedad de Pediatría nos ocupamos de llevar tranquilidad a los padres para que acudan a las consultas”.

Síntomas y recomendaciones

Luego de confirmarse el fallecimiento de cuatro personas en la provincia, desde el Ministerio de Salud Pública local emitieron recomendaciones y dieron a conocer cuáles son los síntomas.

En primer lugar, manifestaron que el Streptococcus Pyogenes es la causa bacteriana de faringitis aguda. "Comúnmente origina distintas infecciones cútaneas como impétigo, celulitis y escarlatina".

Los síntomas son:

Dolor de garganta

Fiebre

Cefaleas

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Enrojecimiento de faringe y amígdalas

Mal aliento

Ganglios aumentados de tamaño en el cuello

Ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante no automedicarse con antibióticos y realizar una consulta médica para tener un diagóstico oportuno. También recomendaron completar el esquema de antibióticos, en caso de recibir indicación médica. "Cumplir con las dosis y horarios indicados, no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente", expresaron. La utilización inadecuada promovería la resistencia bacteriana.

