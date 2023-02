Creciente en Barreal: tres familias no regresaron a sus hogares por los daños

El fin de semana Barreal, localidad de Calingasta, fue noticia debido a la gran creciente que hubo en la zona sur del pueblo, afectando no solo distintas calles, sino también viviendas, llevando a la evacuación de 9 familias. A días del fenómeno que azotó al pueblo calingastino, continúa la asistencia y se realiza limpieza en las calles afectadas.

El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, señaló que, de las 9 familias evacuadas, tres de ellas no han podido volver a sus casas. “Algunas familias pudieron volver a sus hogares y las que no pudieron volver les alquilamos una vivienda. Fueron 9 familias evacuadas, de las cuales 6 han podido volver a sus casas. La mitad eran menores, más o menos 18 chicos y 18 adultos. En la semana seguiremos evaluando cómo podemos hacer ayudar a estas familias que no pueden volver a sus casas, las cuales alquilaban”, dijo Castañeda a Tiempo de San Juan.