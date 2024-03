Cómo hacer que una relación a distancia funcione: te damos las claves

Hace años las relaciones en la distancia existían y eran realmente algo muy complejo que solo se mantenía a través de cartas espaciadas en el tiempo, con pocas probabilidades de verse con asiduidad por las distancias y los pocos medios de transportes que existían.

Hoy con las redes sociales y los medios de trasporte avanzados que tenemos es todo más sencillo, pero esta circunstancia también genera ansiedades, celos, infidelidades, etc.

El reto es mantener la relación sana y estable mientras la pareja está a distancia.

La gran pregunta: ¿Las relaciones a distancia pueden funcionar?

Hay quienes afirman categóricamente que una relación a distancia está abocada al fracaso, a la infidelidad y al sufrimiento. Sin embargo, se ha demostrado que este tipo de vínculos no solo pueden funcionar, sino que pueden incluso ser de mejor calidad, al menos en determinados aspectos.

Por ejemplo, la intimidad que se crea entre las parejas a distancia puede ser mayor, ya que se ven obligadas a comunicarse con profundidad y a hacer autorrevelaciones con mayor frecuencia. Ahora bien, el éxito del vínculo dependerá de diferentes factores:

El tiempo de separación.

Ya que no es lo mismo separarse un par de meses, que algunos años o incluso de forma indefinida.

La distancia física entre los miembros de la pareja.

Y es que en algunos casos un viaje de un par de horas es suficiente para poder reencontrarse, mientras en otros casos hay un océano de por medio.

La etapa en la que se encuentra la relación.

No es lo mismo un vínculo que acaba de comenzar, en el que el compromiso aún es débil y la necesidad de estar físicamente con el otro es intensa, que uno consolidado con los años y que ya contaba con un proyecto en común antes de la separación.

La madurez de ambos juega un papel fundamental, pues se requiere empatía, estabilidad emocional y mucha claridad para sacar adelante una relación de este tipo.

Cómo recomendamos llevar una relación a distancia

Los ingredientes que vamos a facilitaros tendrán que cuidarse con especial atención, ya que aplicándolos correctamente habrá futuro.

Comunicación constante :

En la distancia es más difícil hacer partícipe a la pareja de nuestro día a día por lo que debemos intentar poner horarios consensuados para conversar y mantener el contacto.

Que haya planes de encuentros:

Es fundamental coordinar con un calendario de encuentros aprovechando los feriados largos, las vacaciones o posibles fiestas. Haciéndolo con tiempo es como generar unos oasis de ilusión.

Confianza:

La confianza es la base de cualquier relación, pero en la distancia aún más, por lo que deberemos activar mecanismos que calmen la ansiedad, las dudas, los celos,….

Gracias a la tecnología hoy es mucho más fácil generar confianza por ejemplo mostrándonos a través de una video conferencia llamándonos por WhatsApp.

Responsabilidad afectiva:

Igual que no es positivo desconfiar a la pareja o limitarla para que pase todo su tiempo en videollamada con nosotros, tampoco podemos desentendernos de ella. La distancia física no nos da derecho a olvidar que mantenemos un vínculo sentimental con alguien y que, por ende, tenemos una responsabilidad al respecto.

Igual que disfrutamos del amor y los buenos momentos, hemos de estar disponibles para escuchar los miedos y preocupaciones de la pareja, aportar consuelo y tranquilidad y, en definitiva, cuidar de sus emociones.

Ser consciente de que tenéis que informaros de cómo os sentís, aunque duela, es fundamental. Debemos transmitirle a la pareja en la distancia el estado emocional para que pueda entender que pasa y que te ocurre.

Revisad los proyectos y acuerdos:

En la distancia es muy importante conversar acerca de los proyectos y los acuerdos. Lo que se prometió, lo que esperamos el uno del otro, los panes a futuro, los proyectos juntos.

Esto es un alimento que mantiene viva la unión, ya que si bien estamos alejados sabemos que vamos a construir algo juntos a corto, medio o largo plazo.

Controlar la dependencia emocional:

La dependencia emocional es un problema que sufren muchas personas. Debemos tener claro que cualquier tipo de relación corre el riesgo de caer en ella si nos relacionamos desde la necesidad y la ansiedad, y no desde la seguridad.

Por ello, la mejor manera de evitar la dependencia emocional es trabajar en nuestra autoestima, poner límites y crear vínculos sanos.

Aprender a regular de forma independiente nuestros problemas de autoestima y ansiedad será fundamental para no cargar a la pareja de un estrés innecesario, ya que en la distancia es muy difícil poder solventar problemas de esta índole.

Deja que el sexo virtual entre en tu vida

El sexo es una parte normal y sana de cualquier relación. Y cuando lo eliminas de la ecuación por culpa de la distancia, puede añadir tensión en la relación. No obstante, sólo porque no puedas estar físicamente con esa persona, no quiere decir que no os podáis excitar a través de Zoom, WhatsApp, o FaceTime para hacer ‘sexting’.

Esos días que tengas deseos, compórtate como si estuvieras en una cita. Vístete con ese vestido tan sexy, ponte o pídele lencería, elige una música de fondo, luces acorde al momento, una bebida rica, y prepárate para una noche muy, muy “hot virtualmente", con tu pareja.

Cómo solucionar un problema en una relación a distancia

Un pilar básico en la resolución de un problema o conflicto en la distancia es la comunicación inmediata y pausada preferiblemente por video conferencia.

Comprender a la otra persona, explicar cómo nos sentimos, negociar y llegar a acuerdos será fundamental para destrabar los conflictos que surjan ya que se pierde la comunicación no verbal.

Los problemas de comunicación en las parejas con distancia física dificultan que nos entendamos y puede llevar a confusiones y tensiones constantes.

Si bien en ocasiones la distancia puede ser positiva porque da margen de reacción y ayuda a gestionar las reacciones y emociones. Nos da tiempo a pensar qué decir, pero a su vez da pie a malentendidos, por eso hay que verse a través de la pantalla ya que no podemos utilizar el contacto físico (caricias, besos…) para rebajar la tensión tras un conflicto así que hay que reinventar la manera de transmitir ese afecto a la persona que tienes lejos, y la mejor manera es aparecer virtualmente en directo.

En el caso de que las discusiones se mantengan a través de mensajes de texto, “los malentendidos y los errores de interpretación” van a entrar en juego, poniendo obstáculos en la resolución del conflicto y aumentando el malestar. Corta esa manera de discutir de inmediato y llama aunque sea telefónicamente.

Si la tensión es grande es mejor darse un tiempo y volverse a conectar pasadas unas horas, estando en un lugar tranquilo donde se pueda conversar con calma y serenidad. No debemos dejar que el silencio se imponga o que las cosas se arreglen por sí solas, es muy importante hablar y aclarar todo aquello se no haya entendido bien.

Conclusión

Como hemos visto en una relación a distancia no podemos compartir besos, abrazos o caricias, no podemos tener intimidad sexual física, sin embargo, esto no debe impedirnos demostrar el afecto que sentimos por nuestra pareja.

Internet y las redes sociales nos ofrecen numerosas posibilidades para estar cerca de la persona amada a pesar de la distancia: una videollamada puede hacernos feliz, el sexting puede resultar divertido e incluso enviar un paquete por sorpresa al domicilio de la pareja puede ayudarnos a demostrar ese amor. Se trata, entonces, de ser creativos para mantener la ilusión viva.

Nosotros te recomendamos que no lo veas como un impedimento el estar lejos, intenta ver siempre el lado positivo de esta nueva situación. Y es que, ¿quién sabe? Quizás la distancia y el respectivo encuentro, provoque después que se afiance mucho más la relación.

Eso sí, debes saber que la relación en la distancia debe tener una fecha de union, un amor no se puede mantener por años y años de manera virtual y hacer que funcione, los humanos hasta el momento en su inmensa mayoría necesitan el contacto físico, si bien pueden pasar un tiempo sin él, necesitan alimentar la idea y la ilusión de verse y abrazarse, tocarse, mirarse a los ojos, construir lazos reales y hacer el amor.

Carlos Fernández

Coach y Psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.