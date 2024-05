Cómo está Santi Luna, el niño sanjuanino que hace un año fue trasplantado del corazón

La familia cambió sus hábitos. Dejaron San Juan para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo que el pequeño fuera operado en el Hospital Italiano.

Tras el arduo trabajo de los médicos y la solidaridad de allegados de la familia y la comunidad sanjuanina, Santiago fue intervenido con éxito y tuvo una recuperación que cambió su vida y la de todo su entorno.

"Santiago está bárbaro. El trasplante le salvó la vida", manifestó Maricel Díaz, madre del chico.

La familia lo admite: “Es increíble el cambio que tuvo desde el alta”. Sobre el día a día, tildó de sorprendente la adaptación que tuvo, a un año de la operación. La familia pensó que debían ir de a poco con el niño. Desde el ruido de los autos y el contacto de la gente hasta el momento de dormir en otro lugar que no sea el nosocomio porteño. Al contrario. Se adaptó sin problemas. “La alegría de salir y conocer fue emocionante. Al principio saludaba con su mano a toda la gente que pasaba por su lado”, dijo la madre.

Por todos estos hechos, aseguró que el primer año fue soñado por toda la familia. Santi todavía presenta altibajos, pero no son comparables con lo ocurrido previo a la intervención quirúrgica.

Embed - on Instagram: " , . Después de 712 días viviendo en el hospital imposibilitado a conocer el exterior,alejado de su familia,limitado a los movimientos y a muchas actividades por estar conectado todo el tiempo, soportando controles diarios mientras esperaba por 19 meses tener su segunda oportunidad. Cada mes que pasaba, cada día que se iba la espera era agobiante y desesperante, se tornaba eterna.. Pero ese día tan esperado llegó, y nuestra espera tuvo su fin. Hoy se cumple un año de ese día que lo cambió todo , un año de una vida nueva, un vida que comenzó no sólo para Santi si no también para toda la familia.. Es una etapa llena de nuevos desafios donde aprendemos día tras día a manejar otras emociones, superando grandes miedos por los altibajos que se presentan en el camino sin tener a quién recurrir rapidamente para que lo atiendan; tratamos de adaptarnos a la realidad que nos toca y aprender en conjunto todo lo que se presenta para ser más fuertes. Es tiempo de disfrutar , y lo hacemos a pleno festejando los pequeños logros de nuestro pequeño gigante; lo cotidiano, lo más simple que se presente, es lo que en verdad importa; verlo crecer, comer, dormir, explorar y descubrir nuevas metas, verlo festejar siempre con su inmensa sonrisa cada avance que se propone es una caricia al alma. No hay dudas que , crea nuevas oportunidades, nuevos comienzos ¡ ! Cada latido nos recuerda el amor infinito de la familia donante. Cada latido nos nutre de amor y gratitud. Gracias a la familia donante por decir "SI". Gracias a los médicos/enfermeros que hicieron simpre todo lo posible para que hoy estemos aquí en casa despues de tanto tiempo , gracias a nuestro pequeño que se banco todo desde un principio y gracias a ustedes que también son parte de este gran milagro. ¡Hoy celebramos un nuevo renacer! #GraciasFamiliaDonante #Un año #UnNuevoLatir #GrandesOportunidades #DonarSalvaVidas #UnCorazonLateEnSanti"