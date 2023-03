Cómo actuará Educación con los directivos que no informen sobre los que hacen paro

La secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación de San Juan, Daniela González, aseguró que si no se envían las planillas para el día 13 de marzo, no se podrán liquidar los sueldos de los docentes del establecimiento, por lo que se descontarán los días de ausencia a toda la planta docente, incluídos directivos. “Habíamos tomado la decisión como Ministerio de Educación de tomar toda la planta ocupacional como ausente, porque se entiente que no estuvo presente tampoco la directora, eso si no llega la planilla”, aseguró la funcionaria en dialogo con Radio Sarmiento.