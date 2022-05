Desde el 16 de marzo y hasta las 8 de la mañana de este miércoles de 18 de abril, estuvo abierto el Censo Digital en todo el país, que permitía a los sanjuaninos y a todos los demás habitantes del país responder el cuestionario y ahorrar tiempo a la hora del paso del censista por el domicilio. Tiempo de San Juan consultó a sus lectores que no usaron esta modalidad por qué fue y la mayoría dijo que no lo hizo porque no entendía cómo hacerlo.

Si bien el mecanismo del Censo tuvo amplia difusión en todas las provincias a través de diferentes canales, medios y dispositivos, un 24,6% respondió "no entiendo el procedimiento". La segunda opción más respondida habla de la desconfianza, "prefiero esperar al censista porque no confío en el sistema online", con un 23.3%.

Las otras tres opciones se presentaron con respuestas parejas: un 19% dijo que "no sabía que se podía hacer online", "no tengo internet para hacerlo" con18.1% y como opción menos votada aparece "no sabía que hay puntos móviles para ir y que me ayuden", con un 15.3%. Esto último, refiere a los lugares oficiales habilitados en la peatonal, municipios y otras organizaciones para asesorar e incluso hacer al lado del censado el censo que se pusieron a disposición de los sanjuaninos.

encuesta.jpg

El Censo digital es una herramienta que permitió completar el cuestionario censal en línea. La población pudo responder las preguntas del cuestionario censal desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (computadora, tableta o celular). Esta herramienta ahorra tiempo a la población y a quienes censen. Es la primera vez que se utilizó esta metodología en la Argentina para responder el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

En San Juan más de la mitad de la población a censar optó por hacerlo online, según los datos del Gobierno provincial. Desde dos meses de lanzado este operativo al sábado último había 20% de cobertura y en los últimos días se llegó a más del 50% lo que significa que muchos se volcaron a este sistema a último momento, lo que generó algunas complicaciones con la página web.