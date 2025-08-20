miércoles 20 de agosto 2025

Casa Natal de Sarmiento: un agosto lleno de cultura, historia y actividades para toda la familia

Recorridos históricos, talleres creativos, danzas y propuestas infantiles forman parte de la agenda cultural del museo en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambian los horarios para ingresar a la Casa Natal de Sarmiento.

Cambian los horarios para ingresar a la Casa Natal de Sarmiento.

El Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento continúa con un agosto cargado de actividades culturales y educativas pensadas para todo tipo de público. En los próximos días, los visitantes podrán disfrutar de recorridos históricos, charlas, talleres y celebraciones especiales, en un espacio que mantiene vivo el legado del prócer sanjuanino.

El jueves 22 de agosto, a las 11, se realizará el Circuito Turístico Cultural “Caminos de la Educación”, una caminata guiada por los hitos sarmientinos del centro capitalino. Ese mismo día, también a las 11, se desarrollará el conversatorio “A la manera de Procesa Sarmiento”, que pondrá en valor la obra de la hermana del prócer y su lugar pionero en el arte argentino.

Por la tarde, a las 15, el museo celebrará el Día del Folklore con danzas en el patio, de la mano de la Agrupación María Salazar y la primera presentación del grupo de adultos mayores de Casa Natal “Aires del Carrascal”.

La agenda seguirá el viernes 23 de agosto, desde las 11, con el taller creativo “Collage a la manera de Procesa Sarmiento”, donde los participantes experimentarán con materiales naturales y reciclados inspirados en la obra de la artista. Más tarde, a las 16, llegará “Cuentos con color”, una propuesta para chicos y chicas que combina lectura en voz alta con pintura y recreación artística.

Finalmente, a las 17, se ofrecerá la visita guiada especial “Sarmiento también fue niño”, en el marco del Mes del Niño, pensada para que los más pequeños descubran la infancia del prócer de manera lúdica.

Todas las actividades tendrán lugar en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, ubicado en Sarmiento 21 (sur), Capital. Algunas requieren inscripción previa y los cupos son limitados.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2646317574 o al 2645608476, o ingresar a la página oficial del museo: casanatalsarmiento.cultura.gob.ar.

