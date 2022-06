Carlos Cerimedo, el guardián de la historia de San Juan

"El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión". Así reza uno de los diálogos más recordados del cine argentino y el protagonista de esta nota es un fiel reflejo de ello, puesto que en su vida pasó de todo y, a pesar de eso, hubo algo que no cambió: su amor por el cine.