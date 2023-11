Cáncer de Próstata: qué señales tener en cuenta y cuándo hacerse los primeros estudios

Para interiorizarnos en la enfermedad, el cáncer de próstata se origina cuando las células comienzan a crecer, y a menudo, no presenta síntomas temprano, salvó cuando está avanzado. Es por ello que la recomendación de los profesionales es realizarse el control preventivo de acuerdo a diversas situaciones. Por ejemplo, si hay antecedentes en la familia, cumplido los 45 años se pueden hacer las consultas.

En caso de no haber antecedentes familiares ni síntomas, la consulta puede realizarse cumplidos los 50 años. Si la persona presenta síntomas, la visita al médico debería hacerse en ese momento.

image.png

¿Cuáles son los síntomas?

Si bien el profesional indica que la enfermedad no suele presentar síntomas hasta que el cáncer está avanzado, hay algunas situaciones que, en caso de vivirlas, hay que estar alertas.

El flujo de orina débil o interrumpido, aumento de la frecuencia a la hora de orinar, sensación de no vaciar la vejiga, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, podrían ser señales a tener en cuenta para realizarse un chequeo.

¿En qué consiste el chequeo?

“El chequeo se hace una historia clínica evaluando los síntomas, y se realiza un análisis de sangre, una ecografía y examen físico, que consiste en la palpación de la próstata. Hay que aclarar que el PSA (antígeno prostático específico) no diagnostica la enfermedad, es un valor que sirve para el seguimiento de los pacientes que ya tienen el cáncer de próstata. Hay pacientes que se hacen el antígeno, pero no es suficiente”, comenta el médico Zalazar.

Y continúa: “Hay pacientes con antígeno bajo y con cáncer de próstata avanzado. Eso se da porque el tumor depende de la testosterona, el 90% de los cánceres depende de la hormona, y un 10% que no, que son los que no elevan el antígeno. Son tumores que no dependen de la hormona masculina, esos son los más peligrosos”.

image.png

Dentro de los estudios para determinar la existencia o no de un tumor en la zona se encuentra la resonancia magnética, que brinda información importante para determinar si es necesario llegar a una biopsia. “La única forma de hacer diagnóstico de cáncer es con la biopsia, y no se les hace a todos los pacientes”, remarca el profesional.

¿Cómo es el tratamiento?

Si todos los resultados arrojan que la persona tiene cáncer de próstata, hay varios tratamientos que acordarán el profesional junto con el paciente, de acuerdo al estado del mismo y al avance de la enfermedad.

Entre las opciones se encuentra la radioterapia y quimioterapias, que se realizan más que nada cuando el tumor es extendido y la cirugía no es una opción, o cuando se trata de un paciente de riesgo.

Otra opción es la cirugía, que es ideal en el caso de tumores pequeños o pacientes jóvenes que no corran riesgo.

También existe la hormoterapia, que dependerá del tamaño del tumor, la edad y estado del paciente, como también el análisis de las opciones anteriores.

image.png

¿Se puede prevenir el cáncer de próstata?

En el caso de presentar antecedentes familiares con la enfermedad, el paciente tiene más probabilidades de tener cáncer de próstata. Pero hay otros factores que influyen, importantes a tener en cuenta para prevenirlo.

Uno de ellos tiene que ver con mantener una buena alimentación a base de fibras, semillas, antioxidantes. “Todo esto evitaría a que se genere un cáncer de próstata”, recuerda Zalazar.

La hidratación, realizar ejercicio, evitar el sobrepeso también sirven para prevenir la enfermedad. Por su parte, el tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo también deben evitarse.

¿Los sanjuaninos son conscientes sobre la enfermedad?

A diferencia de otras épocas, en donde la detección de la enfermedad se hacía demasiado tarde debido a la falta de consultas preventivas, el especialista Zalazar indica que cada vez hay más afluencia de consultas.

“El hombre ha perdido el tabú de ir al urólogo. Aumentó la consulta espontánea y va en incremento. También el nivel de información es mayor”, comenta.

En San Juan, la enfermedad se detecta en pacientes que se hacen controles en la parte privada, mientras que en la parte pública se detectan casos donde el tumor está más avanzado, pero los hombres están siendo más conscientes de la enfermedad.

“No hay que olvidar que cuando hay síntomas es cuando el cáncer está avanzado y la posibilidad de curación disminuye, por lo que no hay que dejar de consultar”, finaliza Marcelo Zalazar.