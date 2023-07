Los sanjuaninos apuestan a la vasectomía: en un año aumentaron 50% las consultas

“En la parte pública tenemos muchas cirugías oncológicas y pacientes que llegan con obra social. Hay casos que se atrasaron por la pandemia y tenemos demanda de patologías complejas. La vasectomía es una cirugía programada y en el hospital se hacen entre 8 a 10 al mes, pero se podrían hacer mucho más. En la parte privada se registra una mayor cantidad, aproximadamente unas 30 mensuales”, señaló el profesional.

Con relación a los consultantes, Salazar sostiene que hay un aumento de separaciones y divorcios, y por lo general son estas personas las que acuden a realizarse la vasectomía, siendo mayormente sanjuaninos de entre los 40 y los 50 años los pacientes que más preguntan por las intervenciones. Si bien han tenido casos de personas más jóvenes, de entre los 18 y los 35 años, el urólogo sostiene que son los menos, representando el 1% de las cirugías.

Por otro lado, el especialista señaló que una gran cantidad de personas que se acercan para interiorizarse sobre el procedimiento por lo general van con la decisión tomada. Al respecto, el doctor Salazar aseguró: “En general, hoy con Internet vienen bastante informados, y quien no, hace la consulta, se le instruye sobre los métodos anticonceptivos, pero tenemos pacientes con información clara, ya vienen decididos. En general el 80% viene decidido a hacerse la vasectomía. De quienes se informan, la mitad decide hacerse la intervención, mientras que el resto no vuelven o al menos no lo hacen en la órbita de la salud pública”.

El top tres de las principales dudas que tienen los sanjuaninos sobre la vasectomía

El doctor Salazar indicó que, si bien por lo general los consultantes están bastante interiorizados sobre los pormenores de la vasectomía, por lo general una de las principales consultas que reciben es si es definitiva.

“Muchos preguntan qué sucede si en algún momento se arrepienten, y ahí les aclaramos que se trata de un procedimiento irreversible, con una efectividad del 75%”, remarcó.

La segunda consulta más frecuente es sobre la recuperación y detalles sobre cómo es el post operatorio, el tiempo que van a demorar en recuperarse y cuándo pueden volver a distintas actividades, sobre todo las deportivas.

Completan el top tres de consultas las que tienen que ver con la seguridad en el quirófano. “Preguntan mucho cómo es la operación, si pueden estar acompañados, si duele o si se trabaja con anestesia. En lo particular, cada intervención que hago es con anestesiólogo, por lo que no duele absolutamente nada”, finalizó el especialista del Hospital Rawson.