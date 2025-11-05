¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete

Los vecinos del barrio Cura Brochero, en Caucete, no salen del horror y la indignación por la escena con la que se encontraron este miércoles por la mañana cuando se despertaron: palomas muertas, colgadas de los cables de alta tensión.

Según informaron medios del departamento, los animales estaban sostenidos por distintos elementos, por lo que sospechan que podría tratarse de algún ritual de brujería o una broma macabra por parte de vándalos de la zona.

De momento, personal de la Comisaría 9na investiga el hecho y espera tener algún tipo de certeza en las próximas horas. Tampoco han podido aún identificar a los autores del hecho. Para esto último, serán clave las imágenes de las cámaras de seguridad privadas de la zona.

Compartí esta nota en redes sociales:







