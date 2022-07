Boom por el Día del Amigo: el ticket promedio en gastronomía sanjuanina rondó los $6.500

El ticket promedio ha rondado entre los $2.500 y los $6.500, según lo detallado desde la Asociación. Con relación al porcentaje de reservas, Rubén afirmó que tanto la noche del martes 19 de julio, como la del miércoles 20, las reservas estuvieron al tope. “Anoche llegaban grupos que no habían reservado a los distintos locales y no había lugar”, resalta el presidente de la asociación. Pero las celebraciones no culminaron la noche del miércoles, ya que para hoy tienen un 70% de reservas, al igual que para la noche del viernes; mientras que para el sábado las reservas rondan el 50%, siempre teniendo en cuenta que este porcentaje de reservas es por el Día del Amigo. “Son cinco días de festejo que vienen muy bien a la gastronomía de San Juan”, puntualizó.

image.png

Si bien el promedio de reservas rondaba para grupos de 10 personas, Rubén resaltó que los grupos multitudinarios coparon los locales, con grupos de hasta 15 a 20 personas en varios casos.

Quienes no notaron movimientos en la aguja con el paso del Día del Amigo fueron los comerciantes de otros rubros. Laura Zini, secretaria del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, comentó a este medio que la venta se sostuvo en el rubro alimentos y bebidas, pero en lo que respecta a regalería, bijouterie y demás, no solo no se ha movido la venta, sino que en algunos locales han registrado menor demanda en comparación con el año pasado. “Aún no tenemos los números certeros, pero no ha sido un buen Día del Amigo para el sector. Si hemos detectado mucha solicitud de delivery”, señaló Zini.