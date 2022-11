Aumenta la tarifa de taxis y remises: el acumulado en el año será del 100%

De esta manera, sumando los tres aumentos autorizados por Tránsito y Transporte en el año acumulan el 100%. El primer aumento fue del 30% en febrero, mientras que en junio entró en vigencia el segundo incremento del 30%.

Los nuevos valores a partir del 1 de diciembre son:

Bajada de bandera diurna: $163,11

Bajada de bandera nocturna: $$179,69

Costo cada 100 metros: $10,86 (diurno) - $11,97 (nocturno)

Valor del kilómetro: $108,65 (diurno) - $119,75 (nocturno)

Espera de 40 segundos: $10,86 (diurno) - $11,97 (nocturno)

Hora de espera: $981,34 (diurno) - $1.078,95 (nocturno)

Piden que denuncien los aumentos irregulares

Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, señaló que durante el mes de noviembre continua vigente la tarifa sin incremento, pero han detectado irregularidades en algunos coches, por lo que solicita a los usuarios que se acostumbre a pedir ticket para evitar “avivadas”, como señaló.

Según comentó, han tomado contacto con casos de choferes que no usan el tarifador o que usan uno en el celular que no hace el conteo real. “Es importante que el usuario se acostumbre a pedir ticket y a revisar el mismo antes de dejar el coche, porque hay quienes han cambiado la tarifa y eso no está en vigencia aún. Si detectan alguna irregularidad, no dejen de hacer la renuncia con el ticket en la Terminal, en las oficinas de Tránsito, o en el cuarto piso del Centro Cívico”, dijo Gómez.