Ataque de perro en Caucete: Isaías mejora pero podría estar internado hasta fin de año

Isaías lima heredia.webp Isaías Lima Heredia, el nene atacado por el perro de su vecino.

"Me dijeron que no me asustara pero que tenía de acá hasta fin de año internado por el tema que hay que cicatrizar la costura y eso lleva tiempo, unos seis meses", dijo María a este diario.

Sucede que en la humilde vivienda donde Isaías está con su mamá, no tienen las comodidades para que el menor sane correctamente y esto podría traerle complicaciones a su salud.

"No puede hacer la recuperación en casa porque no tengo un lugar donde esté tranquilo, yo duermo en una pieza con mi hermana y él necesita estar bien, no es adecuado para llevarlo", detalló su mamá.

Todos los días, el pequeño Isaías va a curaciones y el miércoles volvería a entrar a cirugía. Es que los médicos están haciendo lo posible para reconstruir el pedazo de piel que le sacó el perro.

"Tuvo una mala noche con mucho dolor pero ahora está bien", aseguró su madre aunque reconoció que no sabe cómo hará para mantener a un niño de 2 años durante seis meses en una habitación del hospital.

Darío Marín, el dueño de Tyson, el perro que mordió a Isaías, le pidió disculpas públicamente a la familia. "Entiendo que estén enojados y con razón. Yo les pido perdón a los papás. Es lamentable lo que ha pasado, uno no quiere que pasen estas cosas. Es feo. No entiendo tantos insultos, mucha gente que habla sin saber. Pero a uno no le queda otra que bajar la cabeza y no responder, primero está la salud del niño", había dicho el hombre a Tiempo de San Juan.