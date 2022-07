Así está hoy Cerámica San Juan, de ícono de la industria a fábrica fantasma

Cerámica San Juan cerró en el 2016 y fue una empresa destacada de la provincia que dio trabajo para que varias familias se mantuvieran. En el año de cierre, varias huelgas y acampes se hicieron a las afueras de lo que hoy son escombros en mal estados y grafiteados.

IMG_8293.JPG

La ruta permaneció cortada por varios días por este motivo. Además, varios trabajadores no pararon de producir para que los dueños no declaran que la empresa no era rentable. No obstante, 70 trabajadores terminaron en la calle luego del cierre.

Con el paso del tiempo se convirtió en una fábrica fantasma.