Argentina Campeón: diez detenidos y más de 500 policías controlando los festejos en San Juan

Sobre detenciones, la cifra hasta el momento asciende a diez personas, quienes fueron trasladadas a Comisaría Tercera y Cuarta, por motivos contravencionales, es decir, disturbios en la vía pública e ingesta de bebidas alcohólicas.

Se destaca como resultado de esta actividad que por estas horas no se registran denuncias por delitos contra la propiedad de parte de propietarios de inmuebles, comercios, etc. Junto a Autoridades Municipalidad de la Capital, se destaca que no se han registrado destrozos ni incidentes de gravedad por los festejos mencionados.