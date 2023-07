Andrea, la sanjuanina que a los 80 años quiere hallar a su familia: "Busco mis raíces"

“Mi abuela vive en Pocito, el departamento al que se mudó con sus papás cuando era bebé. Pero ahora vino a visitarnos a La Rioja y me dijo que al volver a San Juan, le gustaría pasar por Calingasta y verse allí con algún familiar. Ella no supo más de ellos y pasó así su vida, pero ahora, calculo que por su edad, tiene la necesidad de conocerlos”, contó Florencia, la nieta compinche de Andrea.

Y agregó: “Fue anoche, cuando estábamos con mi mamá, que mi abuela me dijo ‘Flor, vos podés mandar un WhatsApp con esto, yo no entiendo. Tengo mi partida de nacimiento, a ver si con ella podemos encontrar a alguien’. No dudé y empezamos a ver cómo ayudarla”.

Sobre su infancia, la sanjuanina cuenta que nació en Calingasta el 1 de septiembre de 1943, aunque no recuerda en qué localidad. Cuando tenía un año, sus padres, José Manuel Ríos y Elvira Díaz, decidieron emigrar a Pocito, junto a ella, su hija menor entonces; y su abuela materna, María Díaz.

Su intención era buscar trabajo y mejores oportunidades de vida. Pero al partir, dejaron atrás a los tíos de Andrea y a algunos de sus hermanos, aunque ella no sabe exactamente cuántos son.

En Pocito, aquella niña creció y formó su propia familia. Tuvo 7 hijos y se desempeñó siempre como ama de casa, mientras su marido trabajaba como camionero. Ahora, a punto de cumplir 80 años, la mujer tomó la decisión de pedir ayuda para cumplir su sueño.

Con una lucidez sorprendente y dejando de lado el pan que estaba amasando, la mujer contó a Tiempo de San Juan: “Estoy en busca de mis raíces y familiares. Yo ya tengo casi 80 años y me gustaría hablar con ellos. Debo tener sobrinos y tal vez primos allá. Se me hace difícil encontrarlos. Lo que quiero es compartir mi historia para que ellos se enteren de que los busco y poder juntarnos”.

Quienes tengan información útil para Andrea pueden comunicar con Florencia Díaz, su nieta, al 3825-522811.