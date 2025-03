Andrea Cortez, la amazona mediagüina: una apasionante herencia familiar que disfruta todo el año

En la primera parte de su relato, Andy, como la conoce una parte importante de sus vecinos de la villa cabecera de Sarmiento, explicó: “El amor por los caballos es un legado que dejó en toda la familia mi abuelo Ángel Cortez. Él fue un gaucho que anduvo a caballo desde su niñez y esa tradición se la transmitió a sus hijos Modesto, Enrique y Alberto, mi padre”.

image.png Andrea, junto a sus grandes compañías de la Agrupación Gaucha Mediagüina.

“Precisamente mi papá, un gran jinete y amansador de caballos, fue el que se adentró más fuerte en el mundo institucionalizado de las cabalgatas y domadas. Primero empezó a formar parte de la Agrupación Sarmientina San Antonio y luego decidió fundar la Agrupación Gaucha Mediagüina. Ahí fue cuando yo empecé a seguirlo en festivales, cabalgatas y todas las actividades relacionadas con la paisanada que tanto me gustan”, agregó Andrea.

Tras una honda respiración, la amazona sarmientina intentó poner en palabras lo que experimenta cada vez que se sume en el lomo de un pingo: “No encuentro la manera más adecuada de explicar lo que siento cuando monto a caballo. De pensarlo se me eriza la piel, es algo muy fuerte que me corre por las venas. Yo siempre charlo con mi padre y le doy gracias por inculcarme nuestras costumbres y este sentimiento por los caballos, por nuestra tradición. Y lo que más me gusta es cabalgar con mi padre, compartir con amigos y participar en las destrezas que hay en los distintos festivales ”.

DOS.jpg Sosteniendo el diploma en la '2ª Cabalgata de la Mujer Mendocina' el pasado fin de semana.

“Tengo la suerte de poder cabalgar junto a mi padre durante la semana y obviamente cuando llegan fechas especiales como la Cabalgata a la Difunta Correa. Tengo cuatro hijos y un nieto hermoso que también disfrutan de pasear a caballo y eso me llena de orgullo ”, añadió la ferviente difusora de las actividades gauchas de su tierra.

Aprovechando la ocasión, Cortez hizo referencia a lo vivido el pasado fin de semana en suelo mendocino: “Tuve el agrado de recibir la invitación de las señoras Bibiana Báez y Analía Corvalán para formar parte de la 2ª Cabalgata de la Mujer Mendocina. Fue una hermosa experiencia cabalgar y conocer paisanas de otras provincias y departamentos de la vecina provincia. Fue un honor participar y representar en el intercambio cultural a mi querido San Juan. Agradezco a la Federación de Mendoza por tan bonito gesto en nombre de la Agrupación Gaucha Mediagüina y les transmito una invitación cordial a sus integrantes -y a todos los que lean estas letras- para venir este 29 de marzo a festejar nuestro aniversario”.