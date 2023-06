Amor y sacrificio: los 'papás mineros' que festejan su día a la distancia

Este domingo se celebra el Día del Padre y por más comercial que resulte la fecha, para muchos representa un momento especial en el que los hijos homenajean al hombre que les dio la vida. Sin embargo, no todos los papás podrán compartir con sus familias por razones de fuerza mayor, como los protagonistas de la nota que cuentan cómo es el sacrificio de vivir lejos de lo que más quieren y que, a su manera, celebrarán el día especial.

Los cuatro papás sanjuaninos que se confiesan trabajan para el circuito de la minería y, por el régimen que deben respetar, les toca festejar a la distancia y desde la Cordillera de los Andes. Con sensaciones encontradas, por la felicidad que sienten al recordar a los suyos, aunque con el sabor amargo de que no los tendrán cerca, los padres que hablaron con Tiempo se emocionaron y todos se describieron como los guardianes de sus familias.

Jesús Saavedra es un chofer de camiones que por primera vez pasará el Día del Padre fuera de su casa y a sus dos hijas de un año y medio y 7 años las verá a través de una videollamada. No le será sencillo, aunque ya tiene claro que apenas baje de la montaña reclamará lo que le pertenece: su regalo.

"Sin dudas voy a reclamar el regalo", confiesa entre risas el hombre que se describe como un padre responsable y dedicado. "El poco tiempo que tengo lo trato de disfrutar al máximo para pasarlo lo mejor con ellas y dejarles la mejor enseñanza", asegura.

jesus saavedra.jpg

Si bien reconoce que este domingo será "un día diferente", sabe cuál es la razón que lo mantiene con el corazón caliente y la cabeza fría. "Tengo que mantener la calma y tener en cuenta que acá estoy con un objetivo y ese es el bienestar de mi familia", sostiene al mismo tiempo que destaca la tarea de su compañera, la madre de sus hijas. "Aprendió a hacer todo sola. Gracias a Dios tengo una muy buena compañera", agrega.

Cristian Bustos, por su parte, es un higienista que también pasará lejos de su familia el Día del Padre y por ello asegura que una fecha tan particular como esta representará todo un desafío para él y sus dos hijos, Candela de un año y 8 meses y Nataniel de 7 años.

"La distancia implica mucho y más cuando los niños son tan pequeños, están muy aferrados a mí, compartimos muchas cosas, desde juegos hasta aprendizajes y eso hace que cuando me toca estar trabajando, sea un desafío para ellos y para mí", explica quien ansía bajar pronto y compartir buenos momentos con sus chiquitos a su regreso.

El protagonista se define como un padre protector que trata de darle a sus hijos lo mejor, no sólo desde lo material sino desde lo emocional. "Trato de brindarles mucha disciplina, pero también contención, ya que el afecto es importante en sus primeros años de vida. Es por eso que me gusta estar muy presente con ellos en el tiempo que coincidimos", asevera quien detalla que acompaña a su hijo varón a fútbol, mientras que a la más pequeña dice contemplarla y sorprenderse con cada paso que da.

cristian bustos.jpg

Hijo de un docente reconocido en la comunidad de Angaco, expresa que la trascendencia que tuvo su padre -fallecido hace poco tiempo- lo marcó a fuego y que es la persona y el padre que es gracias al ejemplo que le dio. "Me marcó porque fue el mejor padre del mundo, me transmitió valores que hoy tengo y me enorgullecen", recuerda con emoción el entrevistado que también destaca la tarea de la madre de sus hijos.

Daniel Rosales festejará el Día del Padre por primera vez, a sus 41 años. Sin embargo, por cosas de la vida, su estreno será lejos de su hijita de 3 meses, Luana Morena Alexia. Es por eso que confiesa que estará con sensaciones encontradas, "un poco triste, aunque contento por ser primerizo en los festejos".

"Es un caso especial el mío porque se dio a esta altura, yo siempre quise ser papá y se me dio al final. Ahora se extraña mucho, pero mi hija es mi vida, mi amor y la fuerza que me da para seguir y sobrevivir acá en la Cordillera", reconoce el hombre que señala que estas fechas hacen más compleja la tarea. Aún así aclara: "Es nuestro trabajo y nuestro bienestar".

daniel rosales.jpg

El hombre que hace unos 5 años que cumple funciones en un campamento minero anticipa que el domingo se comunicará con su familia para ver a su bebé por videollamada, con la esperanza de recargar energía hasta la próxima vez que los vea en persona. "Quiero hablar un ratito con ellos, de verlos, porque ellos nos motivan. Así que cada foto, cada video de nuestros hijos es una motivación para nosotros que estamos arriba", manifiesta al tiempo que admite que le gustaría encontrarse con un regalito cuando regrese.

Antonio Ríos es el único de la nota con experiencia en transitar su día como padre a la distancia. Y es que desde el 2010 que se dedica al rubro de la minería y, por ello, fueron varios años los que tuvo que estar lejos de sus hijos. Hombre de familia numerosa, advierte que también es abuelo, ya que su hijo de 28 años fue quien lo coronó con ese título.

Además del mayor, tiene otros cinco hijos: un varón de 26 años, otro de 24, una hija de 21, otra de 18 y cierra el clan con una pequeñita de 2 años. "Espero tener buena conectividad para comunicarme con todos ellos y festejar a nuestra manera", dice quien se emociona cuando los imagina a todos juntos brindando en su nombre.

Consultado por el regalo que le gustaría recibir, el protagonista responde con la voz quebrada e invadido por las emociones: "No soy de pedir regalos, lo que más pido que sea un almuerzo de toda la familia, hijos, nieto presentes. Es el mejor regalo que uno puede obtener".

antonio rios.jpg

Preocupado por el futuro de sus hijos, el encargado de la limpieza y el orden de su campamento indica que lo que hace lo hace para dar ejemplo a sus niños, sin importar el sacrificio que representa. "Creo que como padre estoy haciendo las cosas bien, a esto lo hago para que mis hijos salgan adelante, estudien y lo estoy logrando, gracias a Dios con el apoyo de mi familia. Vamos en conjunto, nos apoyamos a la vez y todo va saliendo bien", cierra.