A veces me pregunto ¿me merezco ser feliz?

¿Es un acto de egoísmo expresar en voz alta “merezco ser feliz”? En absoluto. Todos lo merecemos, cada uno de nosotros tenemos derecho a ser felices, amados, respetados y valorados.

Pero si nosotros mismo no nos preocupamos por nuestro bienestar y felicidad, habrá muy pocas personas que lo hagan. En esta vida si partimos de la premisa que “merezco ser feliz” debo ser consciente de que tal vez no se cumplan todos mis sueños y expectativas, no debo entrar en la frustración, y debo entender que lo que realmente me hará sentir bien será estar en equilibrio, en paz y tranquilidad con migo mismo-a, aceptando todo lo bueno que aparezca en tu camino y que te haga bien.

No sé si a tí te ha pasado pero en el consultorio me he encontrado con muchas personas que me expresaban como muchas veces sentían una voz o sensación que les hacía sentir que no merecían ser felices, como un miedo a la felicidad, algo así como que si hoy eres feliz, ten temor porque algo malo está por venir.

Les invadía también la sensación de que la vida los fuese a castigar por lo que estaban viviendo, apoderándose de ellos un remordimiento con ellos mismos por disfrutar algo bonito, un regalo de la vida, un pequeño lujo, un viaje, cualquier cosa que fuese positivo.

Las emociones, nuestros pensamientos, y la manera en la que fuimos educados nos pueden hacer sentir de esta manera, sintiendo que cuando algo bueno nos pasa, lo malo está por llegar, y no debe ser así .La vida sabemos que no es fácil y nos trae más de una adversidad, de ahí la importancia de cuidar en tu día a día tu actitud.

Tu actitud es de lo más importante que “llevas encima”. Es la que hace que puedas afrontar las cosas con valentía y optimismo. Una actitud positiva es capaz de ver la realidad con entereza sabiendo que hay momentos malos pero también buenos, y eso nos ayudará ser felices en el día a día. Porque quien se resiste y se atasca queda a menudo hundido en la tristeza, sin capacidad de reinventarse y salir en busca de su felicidad.

Hay que saber mirar hacia adelante, hacia el horizonte, con ilusión, priorizándonos un poco más y sabiendo amar todo lo que nos rodea, con sencillez y humildad.

Si te has preguntado alguna vez si me ¿merezco ser feliz? Te diré que SI.

Y te pediré que me dejes darte algunas razones:

Porque eres único en el mundo.

Porque siempre das y pones lo mejor de ti.

Porque a pesar de las dificultades, peleas cada día y sigues hacia adelante.

Porque eres muy especial.

Porque me siento buena gente.

Porque no pienso en hacerle el mal a nadie

Porque nací para ser feliz.

Si hasta ahora no lo has podido ver y de verdad sientes y quieres aprender a ser feliz te vamos a dar unos tips y unas pautas para implementar en tu vida:

Dejar de agobiarse

Regular las expectativas y aspiraciones

Desarrollar un pensamiento positivo y optimista

Ser activo y mantenerte ocupado-a

Dedicar más tiempo a la vida social

Desarrollar una personalidad extrovertida y atractiva

Ser destacado o reconocido en tu trabajo o entorno.

Organizarse mejor

Ser uno mismo

Trabajar en búsqueda de una personalidad sana.

Eliminar sentimientos negativos y problemas

Centrarse en el presente

Generar relaciones íntimas

Apreciar la felicidad y ser agradecido.

Ahora que sabes cuales son los tips a implementar, les quiero invitar a hacer un trabajo personal que seguro les ayudara en este proceso de buscar y encontrar la felicidad merecida:

En una hoja anota los 14 rasgos y haz un checking a la derecha de todos aquellos que te identifican.

Luego, proponte como desafío desarrollar 3 de aquellos rasgos que sientes que tienes más débiles. Cada semana, durante un mes, debes escribir y detallar las cosas que has hecho para lograr desarrollar esos 3 rasgos que eran un desafío para ti.

Además de poder trabajar tu lado más personal, te estarás dedicando tiempo valioso para ti y para cada día ser ¡un poco más feliz que ayer!

Escrito por Carlos Fernández, Coach y psicólogo.

