A un mes del asesinato a mazazos en San Juan, qué acciones deben encender alarmas en casos de violencia adolescente

Tras cumplirse un mes de este hecho, Tiempo de San Juan dialogó con la médica psiquiatra, Laura Tamarit, quien advirtió sobre las acciones que deben preocupar al entorno de adolescentes para prevenir hechos de violencia. “Cualquier tipo de agresión, sea física o verbal y contra terceros o propia, debe ser de suma preocupación para el entorno del chico”, dijo en primer lugar.

La definición de violencia brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara en este sentido, manifestó la médica. “La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, expresa el sitio oficial de la institución.

Hizo foco en el maltrato animal. Atacar a un pájaro con una gomera o patear a un perro son algunos ejemplos que brindó la especialista y tienen que encender alarmas.

También es sumamente preocupante que el adolescente rompa una puerta, golpee la mesa o intente autolesionarse. En cuanto al último ejemplo nombrado, llamó a tener principal atención y evitar decisiones drásticas por parte del chico.

Tamarit destacó el rol de los profesionales de salud mental. “Es fundamental que psicólogos y psiquiatras logren anticiparse con informes correctos para evitar casos como ‘el mazazo’ u otras acciones con daño propio y contra terceros. Deben tener conciencia que trabajan no únicamente para el beneficio de un entorno, sino de toda una sociedad”, expuso.

El morbo y la similitud con el caso de Carmen de Patagones

La psiquiatra relacionó la muerte a mazazos por parte del adolescente sanjuanino con la masacre escolar en la localidad bonaerense, ocurrida hace 20 años y que terminó con la vida de tres compañeros de Juniors Solich, el atacante.

La primera similitud aparece en la edad de los agresores. Ambos tenían 15 años cuando cometieron los respectivos crímenes.

Tamarit también puntualizó en las clases sociales de los atacantes, siendo en el caso del adolescente sanjuanino el hijo de un funcionario judicial. Declaró: “Los dos chicos no pertenecieron a familias con ingresos económicamente bajos, donde están naturalizados estos hechos para la sociedad. Eso aumenta el morbo social y mediático”.

Los obstáculos del sistema que complican los tratamientos de menores con problemas de salud mental en San Juan

En San Juan, la parte pública cuenta con un hospital que tiene guardia psiquiátrica capaz de atender no solo mayores de edad sino también menores: el Marcial Quiroga. Estas internaciones también se derivan al Hospital Julieta Lanteri, el ex neuropsiquiátrico de Zonda. A estos dos lugares puede ir a parar un menor que necesita una internación de urgencia y debe ser estabilizado para volver a su casa.

"Se evalúa cada caso pero si requeire internación se puede sostener en el Marcial Quiroga o en el Rawson hasta que el menor deje de ser un riesgo para sí mismo o para terceros", explicó la psiquiatra Laura Tamarit quien también estuvo a cargo durante mucho tiempo del Hospital Julieta Lanteri .

Quienes tienen obra social tienen un doble obstáculo en San Juan porque la parte privada no tiene clínicas que ofrezcan este tipo de internaciones y en todos los casos el chico o chica con el trastorno debe ser enviado afuera de la provincia ya que "no pueden ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura médica", detalló la profesional.

El tratamiento involucra a toda la familia, siendo una gran dificultad. El menor no puede ser internado en otra provincia si no hay un progenitor o tutor legal que esté en ese lugar y se haga cargo de él.

La situación del agresor

Aún pesan dudas y una de ellas apunta a saber cuál es el diagnóstico del homicida de 15 años, según la nota publicada por Tiempo de San Juan el pasado 23 de mayo. Hasta el momento, la mayor certeza conocida es que, por su edad y estado de salud mental, el adolescente será declarado inimputable.

Si bien la Justicia de Menores -a través del juez Jorge Toro- investiga el hecho que conmocionó a la provincia por lo insólito y violento que resultó, hay interrogantes en torno al cuadro psicológico y psiquiátrico del chico que perpetró semejante acto. Fuentes vinculadas al magistrado señalaron que por el momento no hay un diagnóstico que revele qué es lo que habría propiciado la masacre.

Sólo trascendió que el cuerpo de especialistas que se comisionó para examinar al adolescente, mientras permanecía internado en el Hospital Marcial Quiroga, recomendó su internación en un psiquiátrico y, como no existe un lugar con las condiciones para tratar a menores, se lo derivó a otra provincia. Los peritos y médicos que evaluaron su estado observaron indicadores -cuyos detalles se desconocen- y sugirieron a la autoridad judicial la internación involuntaria.

123jpg.webp Hebe Yolanda Leguiza, la mujer de 71 años brutalmente asesinada por el adolescente de 15 años en el centro sanjuanino.

Aunque fuentes allegadas al caso señalaron que será complejo conocer cuál es el perfil psicológico del menor, puesto que aún está en etapa de desarrollo y tal cuestión no se puede definir a ciencia cierta hasta los 18 años, las mismas destacaron que algunos rasgos de su personalidad podrían quedar en evidencia al cabo de un tratamiento más profundo en la clínica donde fue internado y se encuentra acompañado por sus padres.

Por tal motivo, el juez Toro ordenó que se realice un seguimiento del tratamiento, con informes de por medio, para luego determinar si lo declara inimputable por la edad y por ser una persona insana, que no comprende la criminalidad de sus actos ni puede dirigir sus acciones. También podría, antes de recibir un diagnóstico de su salud mental, declararse incompetente y que el caso derive a la Justicia de Familia, con otro magistrado a cargo.

Mientras tanto, la familia de la víctima espera por respuestas concretas de parte de la Justicia y por ello se contactó con el juez de Menores para estar al tanto de la causa. A pesar de que no se puede conformar como parte querellante, pues el sistema penal juvenil así lo prevé, pidió seguir de cerca los avances a través de un abogado.

Gran parte de la opinión pública también pretende saber qué fue lo que impulsó el crimen que tuvo una víctima que, al parecer, fue elegida al azar. Las fuentes destacaron que Toro sabe de la necesidad de explicaciones que tiene la familia de Hebe y la gente en general, sobre todo aquellas personas mayores que se identifican con la fallecida. Es por eso que advirtieron que optó por instruir la causa y no por despachar el expediente al fuero de Familia.