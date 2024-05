Los obstáculos del sistema que complican los tratamientos de menores con problemas de salud mental en San Juan

El caso llamó la atención y generó conmoción porque terminó en el violento homicidio de Hebe, pero los menores con problemas de salud mental que requieren algún tipo de internación no son algo nuevo y las familias sanjuaninas deben sortear algunos obstáculos cuando de este tipo de tratamientos se trata.

En el caso del adolescente cuyas iniciales son J.N.A, el juez Toro resolvió enviarlo fuera de la provincia porque "no hay en San Juan una institución especializada para tratarlo". Así lo manifestó en declaraciones que el propio magistrado hizo a Radio Sarmiento el pasado 20 de mayo cuando dio a conocer su decisión.

Cuando de menores de edad se trata, la internación siempre es involuntaria y la ordena un juez luego de recibir los informes de especialistas que se encargan de analizar cada caso en particular.

J.N.A reunía dos condiciones la primera es que se trata de un menor de edad y, por ende, es inimputable. La segunda es que los profesionales diagnosticaron un trastorno de salud mental y recomendaron una internación un poco más prolongada que las que puede ofrecer la provincia.

En San Juan, la parte pública cuenta con un hospital que tiene guardia psiquiátrica capaz de atender no solo mayores de edad sino también menores: el Marcial Quiroga. Estas internaciones también se derivan al Hospital Julieta Lanteri, el ex neuropsiquiátrico de Zonda. A estos dos lugares puede ir a parar un menor que necesita una internación de urgencia y debe ser estabilizado para volver a su casa.

"Se evalúa cada caso pero si requeire internación se puede sostener en el Marcial Quiroga o en el Rawson hasta que el menor deje de ser un riesgo para sí mismo o para terceros", explicó la psiquiatra Laura Tamarit quien también estuvo a cargo durante mucho tiempo del Hospital Julieta Lanteri .

Quienes tienen obra social tienen un doble obstáculo en San Juan porque la parte privada no tiene clínicas que ofrezcan este tipo de internaciones y en todos los casos el chico o chica con el trastorno debe ser enviado afuera de la provincia ya que "no pueden ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura médica", detalló la profesional.

La mayor dificultad suele ser que el tratamiento involucra a toda la familia porque el menor no puede ser internado en otra provincia si no hay un progenitor o tutor legal que esté en ese lugar y se haga cargo de él.

J.N.A fue llevado afuera de San Juan pero el juez ordenó que haya uno de sus progenitores que lo acompañe. Además, el magistrado recibirá periódicamente informes de los especialistas sobre su evolución para resolver cuándo podría volver a casa ya que es inimputable por su edad y no irá preso.

¿Qué alternativas hay para los menores que deben ser internados por consumos problemáticos?

Con los menores que tienen consumos problemáticos sucede lo mismo y si bien la parte pública ofrece tratamientos, todos son de tipo ambulatorio.

Así, al Proyecto Juan, San Benito, Centro María del Carmen y un centro de día ubicado en Chimbas, se le suma el CETEG, un Centro de Terapias Grupales que trata a chicos y chicas con adicciones pero es privado.

"Hay como una representación social de unir el consumo problemático con la delincuencia y no necesariamente van unidos. Obviamente existen personas que bajo los efectos del consumo cometen delitos o por estar intoxicados o para conseguir dinero y seguir consumiendo pero no son todas", detalló Valeria Montes, psicóloga del CETEG.

A este centro van menores con consumos problemáticos hayan tenido o no algún conflicto con la Ley Penal. Lo que sí sucede es que cuando los menores que sufren algún tipo de adicción delinquen y el juez ordena que deben ser internados hay que sacarlos de la provincia porque no hay en San Juan un lugar donde puedan permanecer si el tratamiento es muy prolongado.

"Son casos donde no hay una red de contención familiar que sostenga y a partir de ahí se toman medidas judiciales para que hagan tratamientos prolongados con una contención mayor, en alguna comunidad terapéutica cerrada que hay muy pocas, una de ellas en Buenos Aires", aseguró Montes.

La profesional de la salud mental, sin embargo, hizo una salvedad: "En consumos problemáticos no es recomendable una internación prolongada, tienen bajísimas expectativas de éxito. Más bien lo que funciona es un buen tratamiento en el ámbito donde el paciente vive, con un buen abordaje familiar".