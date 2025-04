Un Gioja, el nuevo asesor de Uñac en el Senado

Advertencia Un juez federal le ordenó a García Mansilla que ya no firme fallos como cortista supremo

Sin embargo, desde el giojismo bajaron la espuma del asunto. Gioja es planta permanente y tuvo un periodo de licencia sin goce de sueldo. Finalizado ese tiempo, debía retornar a la actividad con la condición, según dijeron, de elegir a un parlamentario sanjuanino para prestar servicio.

En ese sentido, de acuerdo a lo que comentaron, había dos opciones: el libertario Bruno Olivera o el exgobernador Uñac, porque Celeste Giménez tenía el cupo completo. "Tuvo que optar", manifestaron. Ergo, desvincularon la designación a una cuestión electoral. Principalmente, sobre un posible acuerdo entre José Luis Gioja y Uñac, cuya rivalidad es manifiesta desde el 2016.

Todo lo contrario hicieron los alfiles del senador que viralizaron la página del Senado junto a la captura de pantalla de la nómina completa de asesores, entre los que también aparecen Emiliano Paradiso, Francisco Guevara y Cristian Andino. Justamente, la lectura de un sector del uñaquismo pasa por "el gesto" del senador con un dirigente que pertenece a la primera línea del giojismo.

Otros justicialistas expusieron, off the record, que la incorporación de un Gioja como asesor es síntoma de "debilidad" de Uñac, que no pudo sostener a Andino como candidato y que se empieza a amigar a la idea de un Gioja como primer candidato a diputado nacional este año.