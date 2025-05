Un alfil de Peluc apuntó contra la diputada Leonardo y marcó distancia de Cambia San Juan

El jueves pasado, el Senado no convirtió en ley la Ficha Limpia. La iniciativa quedó obturada cuando La Libertada Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto se rechazó el proyecto. Fueron 36 afirmativos y 35 en contra. Hubo sorpresa por el sentido del voto de los dos misioneros que responden a Carlos Rovira. Eso es historia. Sin embargo, las repercusiones continúan.

image.png

En San Juan, Elizondo, que es un alfil del representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, marcó un cambio en la redacción de la radical Leonardo. La legisladora local publicó en Facebook un mensaje de desilusión respecto a la caída del proyecto. "El Kirchnerismo impidió que se apruebe Ficha Limpia. Lamentable daño a la democracia", escribió la dirigente.

No obstante, el joven libertario, que participó de encuentros con El Jefe, Karina Milei, marcó que la publicación radical era diferente. Sencillamente, pulsó el botón de "historial de cambios" y dio con la redacción original: "El Kirchnerismo y un acuerdo oscuro con LLA impidió que se apruebe Ficha Limpia".

El posteo del libertario marcó una distancia respecto a Cambia San Juan, el oficialismo en la provincia. Justamente, la publicación de Elizondo llegó en medio de los rumores y trascendidos sobre una eventual alianza entre el Gobierno provincial y nacional.

Elizondo es un dirigente que tiene escasas intervenciones públicas. En noviembre del 2024, participó de Off the record, el streaming de Política. En ese momento, habló sobre la salida de la canciller Diana Mondino del Gobierno de Milei. "Son las formas de la nueva política", dijo. Marcó que "las personas de este espacio que no están encolumnadas a los 10 principios de La Libertad Avanza ni en el mandato claro que nos dio la sociedad en noviembre del 2023 no puede pertenecer a un espacio de decisión en el Gobierno del Presidente".