Renunció el presidente de la Junta de Santa Lucía y salpica a Quiroga Moyano

Inicialmente, la dimisión del abogado santaluceño quedó puertas adentro de la Junta. El presidente del partido le pidió que piense bien antes de tomar la decisión definitiva. Según las fuentes, Leiva Ruiz creyó que podía irse y que habría un nuevo proceso electoral, pero no es así, sino que asume la segunda al mando, la giojista Cintia Montero, que mantiene un enfrentamiento abierto con la concejal Carolina Porres.

Sin embargo, la "renuncia indeclinable" trascendió de las propias filas del sector del senador Sergio Uñac. Las fuentes cuestionaron el accionar de Quiroga Moyano porque, de acuerdo a la apreciación, "no hizo nada por contenerlo", después de la pelea con el concejal Guillermo González.

Desde el entorno del jefe del bloque Justicialista y titular del partido no desmintieron que exista la renuncia, pero aseguraron que "no es definitiva" y que Lucio busca convencer a Leiva Ruiz para que se quede. De momento, en Santa Lucía no está programada la fecha de asunción. El argumento de la Junta reside en el estado de salud del presidente, que recientemente tuvo una operación en la mano. Este diario consultó al dirigente, pero no hubo respuesta.