Quiroga Moyano quedó bajo la lupa de los intendentes por la última sesión en la Legislatura

Una jugada del bloque de diputados que responde al senador nacional Sergio Uñac —esta vez, en conjunto con la única legisladora del giojismo presente— generó confusión, incluso entre sus propios integrantes. La bancada no dio quórum y forzó al presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, a llamar a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego, sí dieron el OK para el inicio de la sesión, pero se retiraron. Un ida y vuelta motivado por el rechazo a un proyecto educativo impulsado por el Gobernador en conjunto con Naciones Unidas, que demanda una inversión de ocho millones de dólares.

La razón, según informó Quiroga Moyano, es que "no hubo tiempo para discutirlo en comisiones". "Son 9.700 millones de pesos, es decir, ocho millones de dólares. Eso es lo que se expresa en el proyecto. Se estipula que una empresa internacional sea adjudicataria de este dinero. Nosotros no estamos de acuerdo. No nos han dado especificaciones. No nos han dado mucha participación, hemos tenido una sola reunión y así nos mandan a votar. No puede ser así", dijo.

¿Por qué entrar y salir? ¿No era más simple ingresar al recinto, dar quórum y abstenerse o votar de manera negativa? ¿Era necesaria esa coreografía sin sentido? La respuesta llegó, off the record, de un peronista desencantado con la movida: "Están sin brújula los muchachos", expresó. El sector de Uñac quedó expuesto. Naturalmente, el orreguismo aprovechó para remarcar que no acompañaron un proyecto educativo que, de todas formas, salió aprobado porque contó con el voto positivo de la mitad más uno de los presentes. "Se llenan la boca hablando de justicia social", señaló el jefe del bloque de Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, después de defender la iniciativa que otorgará una notebook a ocho mil estudiantes sanjuaninos.

En ese sentido, Quiroga Moyano dejó entrever que la movida estaba atada al reclamo de los intendentes del peronismo por la distribución total del Fondo de Emergencia Municipal (FEM). Hubo una reunión de los caciques del justicialismo para pedir, a través de Fabián Martín, que el gobernador Marcelo Orrego distribuya los fondos. No obstante, la coreografía que montó el presidente del PJ en la sesión especial tuvo una repercusión negativa. Sin ir más lejos, unos días después se conoció que la Policía de San Juan le sacó la custodia al senador Uñac. Los jefes comunales no quieren "quedar pegados" a la forma de reclamo que usó el veinticinqueño. Puertas adentro, reclamaron que haya "mayor liderazgo" de los diputados.

Las quejas respecto a Quiroga Moyano ahora van más allá. La Juventud Peronista hizo un brindis de despedida de fin de año. Fue una celebración en la sede central del Partido Justicialista, en Capital. El triunvirato pidió recursos a la conducción del PJ y el presidente accedió, pero con una condición: las empanadas había que buscarlas en 25 de Mayo. Los jóvenes optaron por recaudar fondos propios para los comestibles y después intentaron comunicarse con Quiroga Moyano para ver si iba a asistir o no. No pudieron contactar al dirigente. "No tiene WhatsApp y nunca atiende el teléfono", manifestaron.