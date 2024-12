El desmembramiento del uñaquismo en la Legislatura: el bloque mayoritario que no puede construir mayoría

Este lunes, una jugada del bloque de diputados que responde al senador nacional Sergio Uñac —esta vez, en conjunto con la única legisladora del giojismo presente— generó confusión, incluso entre sus propios integrantes. La bancada no dio quórum y forzó al presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, a llamar a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego, sí dieron el OK para el inicio de la sesión, pero se retiraron. Un ida y vuelta motivado por el rechazo a un proyecto educativo impulsado por el Gobernador en conjunto con Naciones Unidas, que demanda una inversión de ocho millones de dólares.

La razón, según informó el jefe del bloque y presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, es que "no hubo tiempo para discutirlo en comisiones". "Son 9.700 millones de pesos, es decir, ocho millones de dólares. Eso es lo que se expresa en el proyecto. Se estipula que una empresa internacional sea adjudicataria de este dinero. Nosotros no estamos de acuerdo. No nos han dado especificaciones. No nos han dado mucha participación, hemos tenido una sola reunión y así nos mandan a votar. No puede ser así", dijo.

¿Por qué entrar y salir? ¿No era más simple ingresar al recinto, dar quórum y abstenerse o votar de manera negativa? ¿Era necesaria esa coreografía sin sentido? La respuesta llegó, off the record, de un peronista desencantado con la movida: "Están sin brújula los muchachos", expresó. El sector de Uñac quedó expuesto. Naturalmente, el orreguismo aprovechó para remarcar que no acompañaron un proyecto educativo que, de todas formas, salió aprobado porque contó con el voto positivo de la mitad más uno de los presentes. "Se llenan la boca hablando de justicia social", señaló el jefe del bloque de Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, después de defender la iniciativa que otorgará una notebook a ocho mil estudiantes sanjuaninos.

Es la última exhibición de un uñaquismo que no encontró la manera de conformar una mayoría en 2024. Más bien, todo lo contrario.

La fuerza de Uñac ingresó con seis diputados proporcionales y trece departamentales en las elecciones del 14 de mayo de 2023. Eran diecinueve votos que servían para controlar la Legislatura. Es decir, el orreguismo quedó en franca desventaja con siete proporcionales y cinco departamentales. Desde el momento en que Marcelo Orrego ganó la Gobernación, el 2 de julio, se especuló sobre la traba que significaría un bloque Justicialista con mayoría automática. La situación se dio vuelta en las primeras votaciones importantes.

El Partido Bloquista, socio del peronismo desde 2007, dio un portazo y armó un bloque propio con sus tres diputados. El bloque homónimo, conducido por el exsubsecretario de Unidad de Gobernación y exmano derecha de Uñac, Luis Rueda, entabló diálogo con el orreguismo y acompañó en debates clave, como la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la rescisión del contrato para la construcción de El Tambolar. Tuvo más coincidencias con el oficialismo. Rueda eligió decir que "no era de los más amigos" del exgobernador y que iba a votar "lo mejor para San Juan".

El discurso pro-San Juan se transformó en el caballito de batalla de otros diputados que ingresaron en la lista de Uñac, pero dejaron prontamente el bloque. Sin ir más lejos, el angaquero Marcelo Mallea continuó con su monobloque del Este. No dudó en negociar a título personal con el Gobierno provincial. El mismo camino siguió el exintendente de Valle Fértil Omar Ortiz. Ambos mostraron su posicionamiento afín, aunque sea eventualmente, al orreguismo, en la sesión especial del lunes. Ambos se quedaron en sus puestos. La postura del vallisto es más notoria porque todavía es parte del bloque Justicialista.

Sin los tres votos del bloquismo y sin los dos votos de Mallea y Ortiz, el uñaquismo pasó a tener catorce votos en la Cámara. A veces, sólo en temas muy puntuales, tienen el apoyo del bloque giojista San Juan Vuelve, integrado por la vicepresidenta del Partido Justicialista de San Juan, Graciela Seva, y el diputado Mario Herrero. Son dos votos que, por ahora, no marcan la diferencia. De hecho, la bancada que responde al tres veces gobernador José Luis Gioja perdió sus socios aún más rápido que el sector de Uñac. Tanto el proporcional Franco Aranda como el departamental Gabriel Sánchez, de Chimbas, armaron sus monobloques y colaboraron para la aprobación de los proyectos del Gobierno provincial. Frente Renovador y San Juan Te Quiero formaron, rápidamente, parte del grupo de los dialoguistas.

Sobre llovido, mojado. En las últimas semanas del año, una situación ingrata dejó más débil al sector de Uñac en la Legislatura. El fallecimiento del líder del Frente Grande, Horacio Quiroga, enfrentó al senador a un escenario adverso de perder/perder. La reemplazante natural, por orden en la confección de listas de 2023, es la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza. La dirigente del partido Confe rechazó trasladarse a la Cámara. De manera que quedó como reemplazo un bloquista: el joven abogado Federico Rizo. Es decir, engrosará las filas del bloque del partido centenario, que pasará a tener cuatro votos.

La muerte del legislador evidenció, en forma retrospectiva, los errores del exgobernador en la elección de nombres y espacios incorporados en la lista de candidatos a diputados proporcionales del sublema Vamos San Juan. Recién en el puesto número diez de la nómina hay un uñaquista, el parlamentario del Mercosur Matías Sotomayor.

En ese panorama, el bloque Justicialista y la giojista Seva hicieron esa extraña jugada de no presentarse a dar quórum, pero después sí lo dieron, aunque más tarde se fueron, y al rato participaron de una rueda de prensa. Se ganaron una sanción económica por irse sin autorización del recinto. No cobrarán el 7% de la dieta de legisladores. Y además, abrieron una nueva interna, hasta ahora impensada. El presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, expresó su malestar por el rechazo de Peñaloza a la banca y apuntó contra el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra.

En el último día de 2024, el uñaquismo se resquebraja. Quiroga Moyano cargó contra Ibarra, quien fue el principal impulsor durante el proceso de renovación del Partido Justicialista local. El rawsino, en el rol de articulador, esponsoreó al exintendente de 25 de Mayo como candidato a presidente de la estructura peronista. Buscó el consenso del giojismo y del espacio del chimbero Fabián Gramajo para concretar la lista única que firmaron el 11 de agosto. Sucedió pese a los cuestionamientos a la figura del veinticinqueño, que no tiene WhatsApp, ni tampoco llegada a la militancia de base.