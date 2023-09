Qué obras cruciales de San Juan le quedaron en el tintero al uñaquismo

Opinión Transición eterna, ¿con qué se come?

El triunfo de Marcelo Orrego marcó la agenda del uñaquismo en lo que refiere a control del gasto, a lo que se suma la incontenible escalada de la inflación que obliga al Estado a no tomar nuevos compromisos. La gestión uñaquista optó por no iniciar grandes obras para que sea decisión del orreguismo concretarlas o no, ya que tendrá que hacerle frente con el presupuesto. A la vez, el uñaquismo decidió mantener las construcciones en marcha para sostener el empleo que generan. Por ejemplo, con la creación de barrios y escuelas.