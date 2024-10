Operativo Cristina al PJ: en San Juan, el giojismo dio el OK y el uñaquismo tiene un antecedente

Una vez más Cristina Kichner tiene la centralidad del peronismo. Desde que dejó el gobierno en el 2015 hasta la actualidad, no hubo un dirigente que aglutinara las voluntades del sector mayoritario del justicialismo. Incluso en los fracasos, como Daniel Scioli y Alberto Fernández, la expresidenta sostuvo la lapicera. Ahora sucederá de nuevo. El kichnerismo la postuló como conductora del Partido Justicialista. En San Juan, el giojismo dio el OK y el uñaquismo no dio definiciones inmediatas, pero tiene un antecedente.