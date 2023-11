Marcelo Orrego, firme en la neutralidad

"Que decida la gente". El slogan consensuado entre Marcelo Orrego y los otros 9 futuros gobernadores de Juntos por el Cambio lo deja en una posición de neutralidad en lo dirigencial pero no necesariamente personal. Por estos días, al santaluceño no le quedó otra que salir a responder sobre el nuevo tablero político que quedó delineado desde lo que fue para él, un fatídico domingo 22 de octubre, cuando su candidata a presidenta Patricia Bullrich se quedó fuera de la contienda del 19 de noviembre. Y más aún debió el sanjuanino posicionarse ante el pacto que la presidenciable, en tándem con Mauricio Macri, hizo tempranamente con Javier Milei, haciendo tambalear la unidad de JxC cuando venían de una racha de suerte con victorias provinciales al hilo. La reacción orreguista es, hasta ahora, de cautela extrema.

Esta semana, el gobernador electo de San Juan ratificó la neutralidad y deseo de libre acción de los ciudadanos. "Hay que elegir y es parte justamente de la participación ciudadana y la gente lo va a hacer de manera responsable y a conciencia, y eso me parece a mí que es muy importante ponerlo en valor", dijo en rueda de prensa en una cumbre multipartidaria que se dio en Casa de Gobierno para celebrar los 40 años de la democracia argentina.

Nada había dicho el santaluceño antes que esas declaraciones casi obligadas, expuesto a la prensa en los jardines de Casa de Gobierno, a poco más de un mes de tener que asumir, huérfano de candidata nacional y con la incomodidad del pacto de ultraderecha a cuestas. Cauto, comprendiendo que tendrá que relacionarse sí o sí con el próximo presidente y que no será de su misma pinta, Orrego buscó y busca mantenerse en el juego neutral, del que no conocerá resultados hasta que le toque gobernar.

"Yo me he expresado, yo tengo una enorme responsabilidad a partir del 10 de diciembre, jugué con mucha fuerza, con mucha energía, había tres opciones muy competitivas, las dos que terminaron ganando, y la de Patricia Bullrich, donde puse todo el esfuerzo y las ganas...", se lamentó. Y fue enfático al decir que "hoy es momento para mí, a partir del 10 de diciembre, de gobernar, con el presidente que sea. Lo voy a hacer, me voy a sentar, porque es por el bien de los sanjuaninos, y yo no tengo otro compromiso más que con San Juan. Así que me va a encontrar dialogando y poniendo toda la fuerza para que San Juan siempre esté a la altura de las circunstancias de los tiempos que vienen", aseguró este martes.

El gobernador electo de San Juan eligió concienzudamente sus palabras ante la prensa y procuró que gane la prudencia. Se diferenció así de algunos de sus pares de otras provincias que se distanciaron enfáticamente de la promesa de Bullrich y Macri de aportarle para el balotaje a Milei. Uno fue el chubutense Ignacio Torres, quien advirtió que "yo personalmente no voy a votar en blanco. Pero no voy a tomar esa decisión en base a las discusiones con la cúpula dirigencial. Lo voy a hablar con mis intendentes y mis diputados".

También habló sobre el pacto con el libertario el puntano Claudio Poggi, que se declaró prescindente. "Los gobernadores definimos que nuestra posición es no influir en el balotaje para definir en quién debe ser el nuevo presidente", aseguró.

Más muestras de esta tendencia a despegarse del pacto de ultraderecha sumó el santafecino Maximiliano Pullaro, quien recién llegado de Estados Unidos este miércoles, se desdijo de su apoyo a Milei. Es que durante la campaña provincial había manifestado que en una segunda vuelta entre Milei y Massa votaría por el primero, y ahora relativizó esa afirmación. “Creo que a la gente no le importa a quién voy a votar. De hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. No me voy a manifestar en ese sentido porque tengo una responsabilidad institucional, que es gobernar y gobernar bien Santa Fe”, planteó en una conferencia de prensa.

Por su parte, el senador nacional y gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, acaba de cruzar a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que participaron del encuentro con Massa y le brindaron su apoyo para el balotaje.

image.png La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio que integra Marcelo Orrego.

La decena de mandatarios juntocambistas que estarán al frente de provincias, entre los que figura Orrego, dejaron en claro que no se pronunciarán por ninguno de los presidenciables, revelando ciertos condicionantes. Uno es que los armados locales incluyen a muchos más sectores políticos que el PRO y, otro, una suerte de previsibilidad de que si gobierna el libertario podrían sufrir la precariedad de la gobernabilidad en sus territorios.

Sobre este último punto, antes de las elecciones del 22, Orrego había subrayado el peor temor que le genera el libertario: "yo lo que veo en el candidato Milei fundamentalmente tiene que ver con la preocupación que me da cuando dice que hay que eliminar la coparticipación federal". Ni más ni menos que miedo de perder la usina de fondos para la provincia, reparto en el que San Juan goza de un importante índice.

El santaluceño optó por naturalizar las discusiones internas. "¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo a nivel nacional con Juntos por el Cambio, la postura de Mauricio Macri y del sector de la Unión Cívica Radical?", le preguntaron los periodistas al santaluceño este martes. Y el respondió: "Era parte de lo que se iba a dar, me parece que era muy probable". Y profundizó: "Cuando se pierde en una coalición, las discusiones se abren, los debates se abren, y eso era lo que iba a suceder en Juntos por el Cambio".

Destacó que "la verdad que yo me concentro sobre todo en aquellas cosas que yo puedo decidir, entonces hoy el poder de decidir lo tiene la gente, la gente es dueña de su voto, acá nadie va a influir en una u otra cosa. Y me parece que ha quedado totalmente demostrado en estos tiempos que claramente quien va a definir y quien va a decidir va a ser la gente".

image.png Juntos por el Cambio reunido con Sergio Uñac esta semana, para celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

Acentuó Orrego: "Los votos no son de nadie, los votos son de la gente, me parece que ha sido muy claro lo mío, mi compromiso está con cada uno de los sanjuaninos, con quien sea el presidente me va a encontrar laburando, porque yo tengo esa responsabilidad hermosa y a la vez enorme que me han dado los sanjuaninos".

Todos con el líder local y mirando a diciembre

En San Juan la dirigencia de JxC se acopló a las prudentes definiciones del líder del espacio y no lo contradijeron, salvo casos contados como el bullrichista extremo y ex bloquista Juan Domingo Bravo, el ex presidente del PRO Eduardo Cáceres, o el eterno enamorado de los libertarios Sergio Vallejos, que dijeron que votarán por Milei, según muestra un relevamiento de Tiempo de San Juan. Consultados 23 de los principales popes del frente orreguista, 14 sí se expresaron y 9 se quedaron en silencio. De los que respondieron, 3 dijeron que votarán a Milei; uno anunció que anulará su voto; dos aseguraron que votarán en blanco; uno dejó entrever que apoyará a Milei; 5 se declararon indecisos; y 2 se escudaron en el carácter secreto del voto.

En voz alta, el que más analizó el escenario post-generales es el presidente del radicalismo sanjuanino, Eduardo Castro, quien anticipó su voto en blanco y se alejó del pacto pato-león. "Yo creo que se apresuraron", les objetó. "Juntos por el Cambio es un frente que se ha constituido hace ya varios años, que lo integran muchos partidos políticos, cuyos cuadros técnicos y fundaciones conforman una base de principios y, fundamentalmente, una plataforma de gobierno. Los candidatos adhieren a esa plataforma de gobierno. Nosotros no armamos un partido y un frente electoral detrás de un candidato. Los candidatos adhieren a los postulados previamente desarrollados por los equipos técnicos, por el trabajo conjunto de todos los espacios. Entonces hay un respeto. Los votos no son del candidato, los votos son del espacio", dijo en Radio Sarmiento este miércoles.

También se distanció de congregarse en torno a Milei el presidente del GEN y socio del santaluceño, Marcelo Arancibia. "Macri y Bullrich decidieron hacer una alianza de extrema derecha", lanzó, a la par de que se declaró decepcionado por la decisión "inconsulta" de Patricia.

Y otras fuertes declaraciones dejó, en diálogo con Canal 13 San Juan el presidente del PRO local, Enzo Cornejo, quien sostuvo que "Patricia tomó una decisión muy personal, nuestros socios políticos merecían respeto", a la vez que aseguró que "estoy convencido de que Marcelo (Orrego) y Fabián (Martín) van a tener la cintura para gobernar con Massa o Milei".

Finalmente, tras la extenuante campaña Orrego parece haber puesto el foco en lo que será su gestión desde el 10 de diciembre. Reconoció esta semana sobre la transición con el uñaquismo que "creo que en esta etapa se van a ir acelerando estos procesos". Analizó que "todos sabemos que las elecciones por ahí llevan mucho tiempo, en este caso inclusive hasta el propio gobernador fue candidato, pero en general lo estamos haciendo de manera normal, sabiendo que viene un proceso que sí vamos a acelerar, sobre todo en los detalles económicos y financieros, donde se encuentra la provincia y de ahí en más, por supuesto, que ya lo venimos haciendo en las distintas áreas, pero han sido conversaciones que se han venido trabajando de manera normal".

Anticipó que para él las áreas más sensibles son las "transversales a todos los sanjuaninos", y mencionó la educación, la salud y la seguridad. Y advirtió con amplitud total: " todos tenemos que estar trabajando sin distinción de ningún color político, porque acá estamos hablando de algo que es fundamental, que tiene que ver con la vida de los sanjuaninos".