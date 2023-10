Cómo votarán en el balotaje los dirigentes de Juntos por el Cambio de San Juan

De los 23 políticos consultados, 13 mandaron su comentario y 10 no lo hicieron. De los que respondieron, 3 dijeron que votarán a Milei; uno anunció que anulará su voto; uno aseguró que votará en blanco; uno dejó entrever que apoyará a Milei; 5 se declararon indecisos; y 2 se escudaron en el carácter secreto del voto. Estas son las respuestas:

-Rodolfo Colombo (Actuar)

"Voy a esperar para decidir estas semanas, esperando ver que es lo que más le conviene a San Juan y al país , de acuerdo a si alguno acuerda una AGENDA PARLAMENTARIA, de acuerdo a lo que proponíamos en JxC. La gente nos puso de opositores y es en el Congreso donde se tiene que acordar el país que necesitamos".

-Gustavo Usín (Actuar)

"No lo tengo decidido. Sí estoy seguro que voy a ir a votar ese domingo. Hoy no estoy en condiciones de inclinarme por alguno de los dos candidatos".

-Marcelo Arancibia (GEN)

"En el plano ciudadano el 19/11 anularé mi voto. El voto nulo, como el blanco, es un voto legal y expresa democráticamente una insatisfacción para los candidatos a presidente en 2da vuelta. Siempre me he definido términos político como un demócrata. Ni Massa como Milei representan la democracia. Massa por formar parte de la ultra corrupción y de un modelo económico empobrecedor. Milei por adherir a las corrientes de la ultra derecha que por definición es anti democrática, anti republicana e iliberal. Ahora, como dirigente político, integrante de un frente político, considero que JxC no debe manifestar su apoyo ni a Massa ni a Milei. JxC debe preservar el espacio que nos confirió la sociedad en la urnas: ser oposición a Massa o a Milei, porque ninguno de ellos representan un modelo democrático y republicano; porque no procuran una economía ordenada que permita el progreso de la sociedad con libertad e igualdad de oportunidades; ni representan un combate decidido a la corrupción ni a la inseguridad".

-Enzo Cornejo (PRO)

“Debemos ser muy respetuosos con lo que dijo el ciudadano en las urnas, la gente nos dijo que NO, creo que no supimos llegar con nuestra propuesta y debemos aceptarlo, sigo pensando que nuestro modelo de país, nuestra candidata, era la mejor. La verdad es que hoy ninguno de los candidatos me representa, por un lado tenemos una de las figuras del peor gobierno de la historia, con Massa y en otra la incertidumbre, la inestabilidad, la violencia, que es lo que representa Javier Milei. Falta para el 19, espero exista una reformulación clara de propuestas para tomar una decisión, hoy me parece apresurado tomar partida por alguno de los candidatos, de igual forma la última palabra la tiene la gente, que fue quien decidió que lleguemos hasta la instancia del domingo. Hoy estamos enfocados en lo que se viene, en San Juan y apoyar a Marcelo Orrego, quien gobernará con el presidente que sea y llevará adelante todas las gestiones para garantizar gobernabilidad en San Juan".

-Eduardo Cáceres (PRO)

"Milei".

-Roberto Basualdo (Producción y Trabajo)

"El voto es secreto y voy a ser parte de ese voto secreto porque no quiero influir con nadie, ni con mi familia. Por más que tengo tres hijas y alguna puede ser influenciada por mí, no quiero influir en absolutamente a nadie. No creo que influya en mucha gente, pero por lo menos en mi familia tampoco quiero influir. Así que el voto lo voy a mantener en secreto".

-Susana Laciar (Producción y Trabajo)

"Como todo ciudadano argentino voy a votar conforme los parámetros del Art. 37 de la Constitución Nacional".

-Gustavo Fernández (Dignidad Ciudadana)

"La verdad todavía no sé, sinceramente te digo".

-Miguel Arancibia (Republicanos Unidos)

"Republicanos Unidos va a dar libertad de acción a sus afiliados. Y los dirigentes pueden optar. Yo por mi parte no voto a Massa ni al peronismo".

-Eduardo Castro (UCR)

"Voto en blanco".

-Juan Domingo Bravo (PB disidente)

"Comparto totalmente lo expresado por Patricia Bullrich votaré a Javier Milei".

-Enrique Conti (PB disidente)

"Creo que es prematuro, seguramente habrá reuniones con los dirigentes y militantes de cada fuerza en cada departamento y luego esos dirigentes con las autoridades del frente y seguramente habrá una definición interna".

-Sergio Vallejos (Evolución Liberal)

"Voy a votar a Javier Milei".

Quienes fueron consultados y no respondieron son el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego; los orreguistas Nancy Picón y Emilio Achem; los radicales Mario Capello y Delia Pappano; el intendente de 9 de Julio Gustavo Núñez; el bloquista disidente César Aguilar; la concejal del PRO Verónica Benedetto; la bullrichista Eugenia Raverta; y el diputado orreguista Sergio Miodowsky.