Los interrogantes sobre la renovación del justicialismo en San Juan y quiénes suenan para conducirlo

Aunque fuentes de jerarquía del Partido Justicialista de San Juan aseguraron que "hoy no hay cabeza para imaginar una conducción", los movimientos de la dirigencia para conducir el principal partido de la provincia están a pleno. En las últimas horas, sonó el diputado nacional Walberto Allende como alternativa dialoguista entre los socios mayoritarios del peronismo: el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja. Difícil, pero no imposible. Sin embargo, desde el entorno del legislador nacional bajaron los decibeles y pidieron caras nuevas.

Hay una frase que resume el trabajo de los operadores del peronismo sanjuanino: "Ni Sergio ni el Flaco". Es un concepto que unifica a las dos sectores. Ambos coinciden en que los expresidentes del Partido Justicialista no pueden ocupar nuevamente el cargo tras las sucesivas derrotas electorales durante el 2023. Desde el interior del uñaquismo admitieron que "no puede ser encabezado por ellos". Por eso, piden que haya un articulador que encauce a las dos facciones y que integre a dos nuevas: los intendentes y el gramajista San Juan Te Quiero.

El razonamiento es lógico: los dos exmandatarios provinciales condujeron la estructura durante sus gestiones al frente del Ejecutivo. Así lo marca la tradición. El gobernador es el presidente nato del Partido Justicialista. Sucedió desde el 2003 hasta el 2023 en San Juan. Otro ejemplo también válido es la presidencia -discutida- de Alberto Fernández en el PJ Nacional. Pero ahora eso terminó. El rol es de oposición. En eso piensan desde el uñaquismo y el giojismo. Desde los ismos opinan que "la renovación debe ser con todos los sectores". Pero antes hay que evaluar la situación de la economía.

Justamente, según evalúan, el traje opositor los fuerza a "no perder el tiempo en la discusión interna" por el timón del partido, sino a concentrarse en las políticas públicas del libertario Javier Milei y el impacto en la ciudadanía. Ante esto, el propio Walberto Allende dijo: "No me parece que se deba dar la discusión ahora". La fecha de renovación de autoridades en el peronismo está puesta para marzo del 2024, cuando se cumplen los cuatros años de Uñac, que derrotó a Gioja por un 70/30 en los comicios del 2020. No obstante, Allende pidió posponer las elecciones para junio o julio. "Enero, febrero y marzo van a ser meses difíciles para la economía", resaltó.

Asimismo, hay dirigentes que ilustran la situación del peronismo de una manera más cruda y piensa que prorrogar los mandatos unos meses no es una catástrofe. "Recién se está detectando que rebaño quedó", grafica una fuente. Traducción: primero hay que analizar con qué militantes quedó el justicialismo, cuáles están heridos y cuáles tienen ambiciones de conducir. De momento, el rosqueo empezó en cafés y asados. El rol preponderante será de los intendentes. Hubo un asado particular en el que participaron "entre 10 y 12 personas, entre intendentes y diputados". Bocetaron algunas ideas. Fundamentalmente, plantearon la necesidad de "una autocrítica" y dejar de lado "diferencias internas y egos". "El afiliado necesita un análisis", expresaron.

El exintendente de Rawson y uno de los líderes del giojismo, Juan Carlos Gioja, dijo a Tiempo que "más que mi opinión, habría que ver qué opinan los afiliados. Con ello quiero expresar, que no me parece sea cuestión de nombres, si no de método para obtener una conducción consensuada, que permita la organización del partido". En ese sentido, los uñaquistas también coinciden: "Hay que darle alguna forma hacia una cuestión colegiada. Justamente porque no hay una sola figura de peso". En un momento, este diario reflejó que el peronismo viraba de una conducción ultraverticalista hacia un triunvirato del Consejo Provincial y un presidente del Congreso Provincial.

Los nombres que barajan para la nueva conducción no sobran. Por el contrario, hay algunos que están en la nómina desde la derrota provincial, el 2 de julio. El uñaquismo espera que salga del consenso. Pero impulsará principalmente a los intendentes. Suenan: Matías Espejo (Jáchal), Sebastián Carbajal (Calingasta), Carlos Munisaga (Rawson) -aunque tiene que cumplir con los requisitos de tiempo de afiliación- y Romina Rosas (Caucete). También sumaron al exintendente Cristian Andino (San Martín) que "es joven y tiene mucho futuro". En tanto, piensan que por el giojismo puede estar el exdiputado provincial Leonado Gioja -"de excelente relación con todos"- y el excandidato a intendente de Rivadavia, Facundo Perrone, "que dio la sorpresa, metió dos concejales sin estructura".

Este diario ya reflejó varios de esos nombres. La criba dejará sólo algunos: Munisaga, Rosas, Andino y Gioja. Extrañamente, las fuentes no mencionaron -por olvido o estrategia- al jefe comunal de Pocito, Fabián Aballay. Antes era mencionado como el más uñaquistas de los intendentes. Ahora no está entre las posibilidades. Aunque lo más probable es que su nombre retorno a la mesa de negociaciones. Mucho tiene que ver la propia interna entre los seguidores de Uñac. Esa especie de liga que tiene, por un lado, a Mauricio Ibarra, Alberto Hensel, Cristian Andino, Walberto Allende, Carlos Lorenzo y Juan Carlos Quiroga Moyano. Mientras que, por el otro, está Roberto Gattoni, Juan Carlos Abarca, Marisa López, Pablo García Nieto, Juan Flores y el mismo Aballay.

Naturalmente, entre los señalados está el excomunero de Chimbas, Fabián Gramajo, que actualmente dirige su proyección provincial: San Juan Te Quiero. El chimbero lanzó esa construcción, que tiene representantes en distintos Concejos Deliberantes. Pero el principal activo es la nueva intendente, Daniela Rodríguez de Gramajo, que es la vicepresidenta primera del Partido Justicialista. Negociarán su espacio en la renovación.

¿Dónde están Uñac y Gioja? Ambos siguen en el ruedo. El senador sostuvo reuniones "institucionales" con los intendentes de Vamos San Juan, el frente que ganó en las elecciones del 14 de mayo. También estuvo atento a la continuación de la sesión extraordinaria del jueves pasado. Vio el debate por los nuevos cargos junto a sus asesores. "Uñac está, pero todavía no en los temas partidarios". En tanto, Gioja sigue pendiente de lo que ocurre en la provincia a través de sus legisladores y su hermano, Juan Carlos.