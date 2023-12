Las ligas dentro del peronismo uñaquista sanjuanino y las primeras pulseadas internas

Que Florencia Peñaloza sea Defensora del Pueblo implicó una cadena de negociaciones políticas en la Cámara de Diputados; primero con Juntos por el Cambio y luego –las más difíciles- dentro del peronismo uñaquista. No es ninguna novedad que hay dos ligas, ambas identificadas con el ex gobernador, que vienen disputando poder internamente. Por un lado, una línea que concentra a dirigentes como Mauricio Ibarra, Alberto Hensel, Cristian Andino, Walberto Allende, Carlos Lorenzo y Juan Carlos Quiroga Moyano. Y por el otro, un espacio que reúne al ex vicegobernador Roberto Gattoni, Juan Carlos Abarca, Marisa López, Pablo García Nieto, Juan Flores y Fabio Aballay –que trabaja más independiente-. Que una liga se haya impuesto sobre otra es un símbolo, en el medio de una disputa por la nueva conducción del Partido Justicialista, que se renueva en marzo próximo.