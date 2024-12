Las fotos de Gramajo con Uñac y Gioja con un mensaje de alto impacto para el peronismo

Sin título.jpg Uñac y Gramajo. En una caminata en Chimbas.

Es decir, el factor diferencial con el que jugaba Andino era el apoyo único e irrestricto de Uñac a su candidatura a diputado nacional. Desde el entorno de Gramajo afirmaron que la foto -basta y sobra- para entender que no es así, sino que el senador apoyará a la figura política que mejor esté al momento de la campaña e incluso a los dos, de ser necesario, en un contexto de una primaria amplia, como postuló hace un par de meses el operador uñaquista Mauricio Ibarra. "La relación de Fabián es con ambos -Gioja y Uñac- y con los intendentes, aunque obviamente tiene más afinidad con el Flaco", comentaron las fuentes.

Recientemente, el chimbero sacó a relucir su gira por todos los departamentos de la provincia. Publicó un video en el que resume el 2024 en la construcción del San Juan Te Quiero, la proyección provincial del Chimbas Te Quiero. "Con humildad, esfuerzo y mucho amor visitamos todos los departamentos, principalmente para escuchar, dialogar y sumar una mano amiga en todo lo que estuvo a nuestro alcance en estos tiempos tan dificiles", escribió Gramajo en Facebook.

Tuvo algunos resultados. El más cercano: la incorporación del director de Radio Nacional, Javier Llanos. "Gracias querido compañero Fabián Gramajo por escuchar siempre a los jachalleros e incluirnos en el gran proyecto de San Juan Te Quiero", difundió el hombre en los grupos de WhatsApp que tiene con otros dirigentes del justicialismo.

Sin embargo, el soporte de Gramajo está en su terruño, que actualmente conduce su esposa y socia política Daniela Rodríguez, sumado a la presencia que tiene en Rawson, donde Carlos Munisaga le dio entidad. El comunero rawsino invitó en varias ocasiones al chimbero a eventos municipales. Ambos compartieron las imágenes. Con eso, Gramajo quiere derribar la suposición instalada y afianzada por un sector del uñaquismo sobre el apoyo unánime a Andino. Es cierto que Uñac y el sanmartiniano tienen un acuerdo posterior a la derrota de las elecciones del año pasado. Andino lo acompañó como candidato a vicegobernador a él y a su hermano, Rubén. Incluso, pese a las críticas que hizo por lo bajo, siguió a las órdenes del senador.

image.png Gioja y Gramajo. En la asunción de autoridades en Zonda.

El problema de Andino reside en los cuestionamientos de los intendentes. Ninguno se animó a hablar explícitamente en contra de la candidatura del sanmartiano a diputado nacional. Pero dejaron traslucir su malestar sobre el carácter de único candidato por el uñaquismo. Hubo algunos que pidieron pista en nombre de Generación Intermedia. Aunque esa alternativa no caminó. Los referentes de esa agrupación, con el exdirector de Juventud, Emiliano Paradiso a la cabeza, tuvieron una reunión con el senador y nada más. Por ahora, no prosperó, pero hay facciones internas del sector de Uñac que no están convencidos de Andino. Sin ir más lejos, el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

"El tiempo demostró que no sólo es Andino, sino también Gramajo", dijeron las fuentes, que matizaron el acercamiento del chimbero con Uñac en un tono electoral. No obstante, el exintendente no confirmó si encabezará una lista. Según la información que circula, está a la espera de la definición de Gioja. En el caso de que el exgobernador no juege como cabeza de lista, Gramajo tiene alguna chance de condensar el San Juan Te Quiero con el sector giojista de Lealtad Justicialista.

De momento, Gioja juega. El círculo íntimo del tres veces gobernador no duda en que dará batalla en el 2025. "Me cuesta ver alguno, además del Flaco, que tenga visión, que pueda construir algo más grande que su propia candidatura. Están todos en el juego chico", señalaron desde el giojismo. Pero, en términos de afinidad ideológica, reconocieron que Gramajo está más cerca que Andino. Más ahora que el chimbero retomó la agenda insitucional del partido y acompañó los actos de asunción de autoridades en Rawson, Zonda y Desamparados.