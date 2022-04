La trastienda del paro en San Juan que no iba a ser pero fue

En medio de un fin de semana repleto de dialogo entre autoridades del Ministerio de Gobierno, referentes del gremio que representa a los choferes de colectivos y los empresarios de la provincia, sobre las 15 horas del lunes llegaba desde Buenos Aires la disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación dictando la Conciliación Obligatoria por el término de 10 días, “debiendo retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”, por lo que la medida de fuerza quedaba sin efecto.

Todos los medios, inclusive Tiempo de San Juan, se hicieron eco de esa información que llegó desde el Ministerio de Gobierno, por “pedido de UTA”, según comentaron extraoficialmente fuentes del Ministerio en horas de la noche del lunes, minutos después que comenzó a circular entre los choferes de colectivo el mensaje confirmando que se hacía el paro en la provincia. “Nos hemos enterado por los medios que se va a hacer el paro y no entendemos nada, porque por pedido de UTA habíamos enviado la comunicación que se levantaba el paro”, comentaron en off.

Y efectivamente el paro se hizo. En declaraciones con Radio Colón, Héctor Maldonado, secretario general de UTA San Juan dijo “quiero dejar en claro que esto es una paritaria que se debate hace más de 60 días a nivel nacional. Jamás fuimos notificados de una conciliación obligatoria, que debe ser notificada al Consejo Directivo de la UTA Nacional, y jamás fuimos notificados, por lo que aclaramos que no consideramos haber desobedecido. La UTA ha sido respetuosa de las conciliaciones”.

WhatsApp Image 2022-04-26 at 11.52.16 AM.jpeg

Pese a ello, desde el Ministerio de Gobierno consideran que la medida de fuerza, que se extendió hasta sobre el mediodía de hoy, es ilegal. “El paro produce un grave perjuicio a la sociedad. Por consiguiente, resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado, por ello el gobierno provincia, a través de la Subsecretaría de Trabajo, ha ordenado la convocatoria a audiencia a las partes (ATAP – UTA) para dirimir en forma urgente el conflicto y restablecer el servicio de transporte esencial para los sanjuaninos”, detallaron en un comunicado.

“Los sanjuaninos no se merecen esto, es un esfuerzo no solo del gobierno, sino de todos los sanjuaninos que aportan para que el sistema de transporte funcione y si están al día, no hay motivo para que se haga el paro. Hemos estado hablado con Maldonado y me dijo que recibe instrucciones de UTA nacional, que entendía que la provincia estaba al día, pero que es una medida que afectaba a todo el territorio nacional, salvo el AMBA”, dijo Hensel en conferencia de prensa que se dio en el mismo momento que se conocía que se levantaba la medida de fuerza.

WhatsApp Image 2022-04-26 at 12.14.08 PM.jpeg

Además, dijo en tono bastante molesto “acá hay un tema que hay que poner en claro y es lo siguiente: hay una relación entre un concesionario y sus trabajadores, no son trabajadores del Estado. Las gestiones, las discusiones vinculadas a aspectos de carácter salarial es entre el empleador y empleados, entre quienes representan a las empresas y representan a los trabajadores, más allá de lo que nosotros estamos planteando. En ningún lugar del mundo el transporte funciona sin subsidio. Esta situación pone en escena la desigual distribución de los fondos entre el AMBA y el interior del país”.

Con el servicio restituyéndose de manera progresiva, ahora quedará en manos de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan sentarse con las partes y analizar las medidas a tomar, ya que, si se confirma la ilegalidad del paro, podrían caber sanciones no solo para UTA, sino también para ATAP.