Si la provincia no subsidia el transporte, el boleto más barato debería costar 118 pesos

En tono crítico continuó el posteo destacando “Estas cifras nos muestran claramente que en nuestro territorio hay argentinos de primera y argentinos de segunda categoría. En el reparto de subsidios al transporte es necesario barajar y dar de nuevo, de lo contrario, solo estamos profundizando las desigualdades, dando más a los que más tienen.”

Quién opinó en la misma sintonía fue el ministro de Gobierno, Alberto Hensel. En conferencia de prensa confirmó que, si no fuera por los subsidios que entrega el gobierno provincial, San Juan no se encontraría en una de las provincias con el pasaje más barato del país. “Si no existiese el subsidio que la provincia destina al servicio público de transporte, el pasaje de 38,48 pesos debería estar superando los 120 pesos. El subsidio del gobierno provincial es de 247.500.000 pesos”, expresó el funcionario.

También hizo referencia a la “enorme desigualdad e inequidad” que hay con respecto a los subsidios nacionales para el sector, recordando que fue Uñac uno de los primeros que planteó el reclamo en Capital Federal. “Esta situación pone en escena la desigual distribución de los fondos entre el AMBA y el interior del país”, dijo, remarcando que San Juan aporta en concepto de subsidio para el transporte un tercio más de lo que llega desde nación para atender los gastos que demanda el servicio. “De allí que entendemos que el paro es ilegal”, puntualizó Hensel.