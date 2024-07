La charla de alto voltaje entre un alfil de Milei y empresarios de San Juan: batalla cultural, cierre de kioscos y un cruce por el juez Lijo

image.png

Después ingresó a la sala principal de la Federación. Serenellini afirmó que la visita a San Juan es "no tanto para hablar, sino para escuchar". En ese caso, a los "hombres de negocios" de la provincia. "Por fin tenemos un Gobierno que mira al privado. Hasta ahora fue, lamentablemente, al revés. El gobierno populista jugaba al estanciero. Nos tenían como una ratita en el laboratorio", consideró con dureza.

"Todos sabíamos que una fiesta en algún momento termina. Cuando terminó, se pasó la gorra por el mundo. Apretando con impuestos, dando manotazos de ahogado como nunca", dijo, y reveló una conversación privada con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili: "Me dijo que recién ahora el Banco Central recuperó los dólares de los ahorristas. La hicieron pelota a la Argentina".

En ese sentido, el funcionario del Gobierno libertario pidió a los empresarios que "escuchen al Presidente" porque "dice cosas de nuestro día a día". Por ejemplo, en cuanto al déficit cero y superávit fiscal: "Entra más plata de la que se gasta. Te dicen que no. Pero como hay superávit, se usa para pagar intereses. No van a sacar para pagar capital. La vieja política y privados que nos quieren voltear como sea. Mientras mejor nos va, más nos pegan". Y anticipó que cerrarán "todos los kioscos de la vieja política" e hizo referencia a los registros del automotor: "Me dijeron que hay dos o tres acá en San Juan. Se termina, se cierran todos. Desde tu casa, con tu celular, vos hiciste el trámite. Se terminan los kioscos políticos".

Serenellini -que trabajó como periodista y escritor antes de Javier Milei- escuchó a la Ángela Baudino, la fundadora del Colegio Los Andes. "Me preocupa que no haya consenso. El programa -de Alfabetización Nacional que lanzó el libertario en San Juan- está buenísimo. Me preocupé por las declaraciones de los ministros de Educación de las provincias. Estamos muy atados a lo que cada ministro considere" y explicó que el sistema de su colegio es "disruptivo".

La respuesta: "La intención es avanzar a pesar de todo. Cuestionas eso como muchas colegas. Son temas provinciales. El Gobernador me habló de progresar con trabajo y educación. El Presidente llegó contra todo y a pesar de todo. Cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de esto, disruptivo es una palabra hermosa. Andá y peleaselá".

"Esta es una verdadera foto liberal", dijeron los presentes. Serenellini con el diputado nacional y representante de Milei en San Juan, José Peluc, y Dino Minozzi.

En otro pasaje, ya con vino, sándwiches y empanadas en la mesa, un empresario que no dijo su nombre ingresó en un terreno inesperado: la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Dijo que pertenece al sector exportador y que espera que "con la desregulación se libere el cepo". Sin embargo, manifestó que "hay un trasfondo que se llama Justicia. Hay algo que no nos cierra, no nos gustan. Por qué el Presidente eligió al juez Lijo, tan cuestionado", criticó. Acto seguido, preguntó: "¿Cristina, con la corrupción que tuvo, no le vamos a quitar nada? ¿Todo va a seguir igual?" e inmediatamente señaló: "Lijo no es el juez indicado". En ese caso, Serenellini sólo se limitó a consultar de dónde sacó esa idea y el empresario dio que lo escuchó al periodista Carlos Pagni del diario La Nación. "Si vos te informás con Pagni...", deslizó por lo bajo.

Finalmente, el secretario de Comunicación de la Nación informó a los presentes sobre una nueva modalidad de relación con el empresariado. "Ustedes van a recibir a parte de mañana la misma información que los periodistas. Después la interpretación de los periodistas, que sea de ellos. Vamos a pasar la información diariamente a cada institución. Esto no se hizo nunca", afirmó.

La reunión con Marcelo Orrego

En la previa, Serenellini pasó por la Casa de Gobierno. Orrego recibió al funcionario de Milei, acompañado por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y el subsecretario de Información Pública, Marcelo Rivas.

En la reunión, dialogaron sobre la actualidad del país y de la provincia en diversos ámbitos. Serenellini aseguró que " San Juan es una provincia muy rica, al igual que Argentina, que tiene un gran potencial en varios temas. Estamos aquí para trabajar de manera conjunta entre la Nación y la provincia".

El funcionario nacional destacó que "estamos en San Juan para escuchar a los distintos sectores y apoyar al sector privado, ya que de la escucha surgen los proyectos".