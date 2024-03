La Bicameral de DNU volverá a convocar a funcionarios del Ejecutivo

Tránsito Senadores no kirchneristas pidieron tratar urgente el DNU 70/2023

En el día de la fecha, además de los ya mencionados Posse y Caputo, debían asistir el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini.

Al respecto, al inicio del encuentro la diputada de UP Vanesa Siley anunció la presentación por parte de su bloque los fundamentos de rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado. En suma, su compañera de banca la entrerriana Carolina Gaillard apuntó: “Esta reunión es un circo y se conformó esta comisión luego de 70 días, no hemos dictaminado nada. Seguimos charlando y mientras tanto todo aumenta. Están dilatando los tratamientos”, y cuestionó: “Posse arrugó, Caputo arrugó, todos los funcionarios del gobierno arrugaron”.

En contraposición, el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) resaltó que la Bicameral se aboca a los decretos de necesidad y urgencia por lo que “requieren de premura” en el tratamiento y cuestionó que se siguen “discutiendo formalidades”. “Lo más preocupante es que estas formalidades que estamos discutiendo ya las hemos debatido y las votamos en la reunión anterior”, disparó y le preguntó a los firmantes de la nota, que “nada dice de postergar el tratamiento y la visita de los funcionarios que ya había quedado claro y votado en el encuentro anterior, que el tratamiento iba a ser simultáneo, tanto de la cantidad de decretos que han sido ignorados por una Bicameral que no funcionó y tienen que ser tratados, pero qué necesidad y urgencia creen que tienen”.

“La necesidad y urgencia del DNU 70, además de ser uno de los últimos está dado porque tiene pedido de sesión especial para tratarse en el recinto, ya están los plazos vencidos y ya discutimos esto y no lo vamos a resolver en esta comisión, lo va a ser el Cuerpo que ya está en plazo para tratarlo en tiempo y forma y lo va a ser”, manifestó y cuestionó: “No hay ninguno de los demás DNU a los que repentinamente les encontramos una necesidad y urgencia que tengan pedido de tratamiento en el Cuerpo y sus plazos están muchos más vencidos que el DNU 70. Entonces ¿de qué necesidad y urgencia estamos hablando? Sin embargo, no hay nadie que se esté oponiendo”.

Massot le reclamó a Pagotto que las mociones votadas le confieren la autoridad para labrar notas que sirvan de nexo con el Ejecutivo y le planteó: “La nota que le envió al jefe de Gabinete posponiendo la visita no tiene nada que ver con el mandato conferido por parte de las votaciones de la Bicameral”.

“Habida cuenta que la semana tiene cinco días que son laborales, nosotros habíamos dicho que teníamos disposición de tratar los temas simultáneamente. razón por la cual. la moción de citación de funcionarios tenía día y era el martes no el jueves, ya hubo un problema en la propia citación, para hoy poder abocarnos al tratamiento del resto de los DNU”, criticó y preguntó: “¿Quiénes firmaron la nota sabían que este iba a ser el desenlace? ¿Hubo un mal entendido? porque es poco serio si nadie se está oponiendo a lo que propusieron en la nota si ya se había votado”.

Massot cuestionó: “¿Cómo puede ser que no tengamos la capacidad de reunirnos más seguido y avanzar en las discusiones?”. En esa línea, también le enrostró a Pagotto que solicitaron que convoque a una reunión de asesores para avanzar en el tratamiento de los DNU pendientes.

“Fue una situación amplia y laxa como para que, si Caputo y Posse estaban ocupados, había cinco funcionarios más para venir. ¿O tienen todos problemas de agenda? alguien tiene que estar preparado y dispuesto a explicar la necesidad y urgencia que había en los 16 capítulos de este mega decreto”, disparó y preguntó: “¿Cómo vamos a sugerir un camino a seguir sin poder escuchar a quienes redactaron este DNU único en su extensión y multitemático, para saber qué temas tienen o no necesidad y urgencia?”.

Por último, el economista sugirió que para el día martes convoquen a una reunión de asesores para que clasifiquen y propongan un plan de trabajo de todos los DNU de todas las administraciones vencidos, y que el día jueves a las 14 sea la citación a los funcionarios y pidió que “no haya nota ulterior a cancelarlo”. Así, remarcó que “son 9 funcionarios no tiene por qué venir todos juntos y que vengan la otra semana los constitucionalistas propuestos por UP para ir de a poco y sesionemos las veces que hagan falta”.

El diputado de izquierda Christian Castillo cuestionó la ausencia de los funcionarios porque “no pueden hablar horas, pero no pueden demostrar ni la necesidad y urgencia del decreto 70/2023 porque fue un decreto inconstitucional donde el Ejecutivo se arrogó las facultades del Congreso. Saben que el DNU va a ser rechazado”.

“El oficialismo lo que hace es ganar tiempo para vencer ciertos plazos, acá inventan excusas para que no sea tratado y mientras ir generando actos jurídicos para que los aspectos válidos sigan actuando en la realidad y eso es lo grave porque lo sufre la población”, denunció.

A continuación, el senador nacional Mariano Recalde (UP –CABA) señaló que “se están viendo medidas dilatorias para mantener la vigencia de este DNU, al cual rechazamos y declararemos nulo basados en la Constitución Nacional”.

En esa línea, cuestionó que “citaron a una reunión para elegir autoridades, luego a una segunda para armar un plan de trabajo y citar funcionarios, y usted –señalando a Pagotto- se hizo el ‘gallito’ y dijo ‘no convocamos, citamos’, pero no respetaron la citación”.

Así las cosas, afirmó que “ustedes no quieren tratar otros decretos, quieren dilatar el tratamiento del DNU 70/2023”. También, agregó que “ahora como no venían los funcionarios quieren tratar los cientos de decretos que están sin tratamiento”.

Recalde enfatizó su rechazo y apuntó contra el oficialismo: “Ni saben de qué tratan y si lo saben, lo hacen de mala fe”. “Citemos a los funcionarios de Carlos Menem y Mauricio Macri que son los mismos de ahora”, ironizó.

Para cerrar, mencionó los demás de DNU de las últimas dos gestiones presidenciales y apuntó: “La verdad es que no quieren tratar eso, quieren dilatar. El tiempo se acabó porque la gente no aguanta más”, y adelantó que desde UP elaboraron un dictamen del DNU que “le ha cagado la vida a la gente, que pone en venta la patria” y pidió que por secretaría que lo circulen para sumar adhesiones, ya que cuenta con seis firmas del bloque para “tratarlo cuanto antes en el recinto”.

Por el lado de la UCR, quienes había suscripto la nota inicial para la citación de los funcionarios, habló el catamarqueño Francisco Monti “hay una mirada en nuestra cultura política de que los funcionarios del Poder Ejecutivo parece que se rebajan si van al Parlamento”. Así, remarcó que se hizo un pedido “justificado y razonable” por las “particularidades que tiene este DNU” y señaló que “las materias del decreto están desconectadas entre sí por lo que la necesidad y urgencia entre temas son distintas”.

Por otro lado, respaldó la propuesta de Massot y le pidió al Ejecutivo que “no tengan paranoia y tengan respeto al Parlamento” y que los funcionarios asistan a explicar las razones. Por último, propuso tener una agenda al día y que todo decreto que emita el Ejecutivo sea tratado a la semana siguiente y “no dejar nada pendiente”.

Por el lado del oficialismo, el diputado nacional Nicolás Mayoraz (LLA – Santa Fe) criticó a Unión por la Patria y sostuvo que “hay discursos de una realidad paralela con actitudes totalmente contradictorias de quienes dicen reservar derechos”. “No hay derecho que se reserve, se ejerce o no se ejerce”, aseveró. Asimismo, afirmó que “el Congreso nunca tuvo apuro en dictar los DNU”

“La ley del tratamiento se sancionó en 2006”. También hizo un repaso de los decretos de la gestión 2019 – 2023: “Hubo 276 DNU y delegaciones legislativas del gobierno de Alberto Fernández y solo se dictaminaron 24 dentro de los 10 días, menos del 10% de los DNU fueron aprobados dentro del plazo”.

En esa línea, les respondió a los legisladores de UP que lo antecedieron en la palabra: “Hablan de prácticas dilatorias, pero no se reunieron nunca en 2022 y 2023”, pero “entiendo el apuro porque ven la realidad olvidándose de la historia”, ironizó.

Mayoraz mencionó al decreto 805/21 que prorrogó declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país hasta el 2025, y el libertario agregó: “Díganme si no son urgentes tratar esos DNU para dar respuestas a quienes le fueron usurpadas sus tierras”.

Finalmente, consideró que “discutir el asueto de la celebración del mundial no tiene sentido, pero la prolongación de cuarentena es digna de discutir”, mencionó más decretos del 2022 y el 2023, y cerró: “Tenían las mayorías para tratar y aprobar esos DNU durante esos años”.

El secretario de la Bicameral, el radical Víctor Zimmermann, coincidió con los legisladores que reiteraron el pedido de la asistencia de funcionarios nacionales porque el DNU “está vigente e impacta de forma dispar en las provincias”. “Nos parecía que era importante tener una interacción con los funcionarios porque la disidencia enriquece”, planteó.

El chaqueño recordó que acordaron en encuentros anteriores un mecanismo para poder poner en funcionamiento con normalidad la Bicameral y remarcó que “la normalidad significa que nos aboquemos a tratar lo que tenemos pendiente por eso en la nota agregamos poder darle tratamiento lo que quedó pendiente de gestiones anteriores”.

“Nuestra intención no es una cuestión de dilación”, le respondió Zimmermann a Unión por la Patria y contó que mantuvo una charla con la diputada Carolina Gaillard en la que coincidieron en invitar a constitucionalistas y solicitó a presidencia que se tenga en cuenta la consideración que hizo Massot.

Brevemente, el jefe de bloque de senadores de LLA, el jujeño Ezequiel Atauche, se refirió a los decretos pendientes de gestiones anteriores: “Se le faltó el respeto a este Congreso durante mucho tiempo”.

Previo a esa afirmación, el jujeño aseveró que este gobierno “ha detenido una inflación que venía al 1% por día, reducimos el riesgo país y bajamos la brecha entre el dólar oficial y el paralelo”. “Nuestros funcionarios están trabajando arduamente y resolviendo los problemas de los argentinos”, señaló.

Para finalizar, Atauche se dirigió al titular de la comisión y lanzó una crítica a UP: “Invite funcionarios de Alberto Fernández que tienen más tiempo libre que los nuestros así explican por qué dejaron a la Argentina como la dejaron”.

En relación al DNU 70/2023, el senador nacional Carlos “Camau” Espínola (UF – Corrientes) señaló que “es importante que vengan los funcionarios del gobierno”, y consideró que no tiene sentido que funcionarios de otras gestiones estén presentes en una futura reunión de comisión.

El último en pedir la palabra fue el vicepresidente de la bicameral Lombardi quien se dirigió contra los legisladores de UP y pidió que “normalicemos el funcionamiento de esta comisión”. Además, defendió que “esta comisión no obstruye, si Pagotto ya citó tres veces y ustedes en dos años no convocaron nunca”.

Del mismo modo, afirmó que “el enemigo es el cinismo e hipocresía”, y respondió: “Hablan de juicios al Estado desde una fuerza política que tiene a Axel Kicillof que perdió un juicio por 16 mil millones de dólares”.

Se dirigió al senador Mariano Recalde y lanzó que “hay DNU que subsisten sus efectos jurídicos al día de hoy como el pago al Club de París que no terminó porque persiste en el tiempo”. En esa línea, remarcó que “a esta comisión no la reunían y ahora se rasgan las vestiduras. Se volvieron constitucionalistas de repente”.