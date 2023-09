Javier Milei pronosticó con quién irá al ballotage

Milei ese momento guardó silencio y no reaccionó, pero sí lo hizo en las últimas horas, luego de un acto que este domingo compartieron Sergio Massa, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el gobernador correntino, el radical Gustavo Valdez.

"Decían que nosotros teníamos un acuerdo (con Massa), pero ellos son eso", disparó el libertario en una entrevista radial.

"Morales y Valdés son dos gobernadores de Juntos por el Cambio sumándose a Massa. Los radicales llamando a votar en Capital a Santoro, los radicales proponiendo irse con Massa... ¿De qué estamos hablando?", se preguntó.

"Sería bueno que (los dirigentes) de Juntos por el Cambio dejen de ser funcionales al kirchnerismo y de estar torpedeándome todo el día", reclamó.

En otro pasaje de la entrevista, sin decirlo, dejó sentado que no espera un triunfo en primera vuelta. Milei ve ballotage y tiene en claro cuál será su rival. "Si el 22 de octubre hacemos una elección muy buena, pasamos a segunda vuelta y Juntos por el Cambio queda tercero; va a haber un rompimiento del sistema político, tal como existe hoy y ya no existiría más. De hecho, ya no existe".

También se tomó un tiempo para el parricidio político, contra su ex jefe y mentor Eduardo Eurnekian, el poderoso propietario de la Corporación América. Eurnekian, luego de considerar que Milei "debe moderarse, porque no estamos para aguantar otro dictador", brindó su apoyo político explícito a Patricia Bullrich quien, afirmó, le "llena el espíritu de esperanza".

Además, lo acusó de “no estar a la altura”, tras los tremendos dichos del libertario contra el papa Francisco, al que Milei acusó de apoyar “dictaduras asesinas”, de tener “las manos manchadas de sangre”, y de ser “el representante del Maligno en la tierra, sentado en el trono de dios”.

Para Milei, las críticas del empresario tienen que ver con el freno a algunas contrataciones que realiza el gobierno de Alberto Fernández y el pidió que cesen. Entre ellas, hay un negocio de 50 millones de dólares para la impresión de DNI que ganó una empresa de Eurnekian.

"Le estamos parando eso a Eurnekian. Quizás no le gustó que lo hagamos, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos. No me importa a quienes beneficia o perjudica, lo importante son los 47 millones de argentinos", apuntó.