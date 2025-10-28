Javier Milei: "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó"

Javier Milei y su hermana Karina, en el acto de cierre de la campaña legislativa.

Luego de la contundente victoria que logró La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo , Javier Milei destacó el trabajo que hizo durante la campaña su hermana Karina Milei , entre otros integrantes del espacio político oficialista, y dijo que era la única que creyó en que podían imponerse.

En las redes Trump felicitó a Milei tras las elecciones: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

Lo hizo en una entrevista telefónica que concedió en las últimas horas del lunes al canal de streaming Neura, mientras se encontraba con Karina Milei, Diego Santilli y la pareja del flamante diputado electo, Analía Maiorana . “Estamos cenando en honor a la enorme elección que nos regalaron los argentinos en el día de ayer”, comentó el Presidente.

“Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo... La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó ¿Qué querés que te diga?”, le dijo el mandatario a Alejandro Fantino, con quien intercambió elogios en varios pasajes de la entrevista.

Luego, se permitió bromear con el corte de pelo que se realizó Santilli como parte de una promesa tras su triunfo en la provincia de Buenos Aires, y admitió qué era lo que esperaban en la previa de los comicios.

“Todos estábamos diciendo ‘bueno, vamos a achicar lo más que podemos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba’. Y la realidad es que hasta tienen que mentir cómo sumar los números para que tenga más decoro, pero si te ponés a mirar seriamente ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Le sacamos 17 puntos”, remarcó, en un dardo directo hacia la oposición.

En ese sentido, más tarde, indicó que en los últimos tiempos tuvo que lidiar con “la vocación destructiva por una parte de la oposición desde el Congreso”.

“Creo que la gente tomó conciencia de que no les importaba arruinarles la vida a los argentinos con tal de volver al poder por la abstinencia de cajas. Eso los pone locos”, afirmó en referencia a los resultados obtenidos el domingo, cuando se impuso en 16 provincias.

El nuevo Congreso

También subrayó como dato positivo “la nueva composición del Congreso”: “Vamos a tener una bancada de 101 diputados, 20 senadores. Perdió la mayoría el peronismo por primera vez en la Cámara de Senadores. Entonces se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio”.

“Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad y a partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban pactadas en el ‘Pacto de Mayo’”, anticipó.

Y advirtió: “Vamos a avanzar en las reformas estructurales que nos comprometimos con los argentinos. Mi compromiso es hacer que Argentina sea el más libre del mundo y eso va a generar un fuerte crecimiento económico”.

“Eso, además, va a estar aparejado con una profunda baja de la inflación y con drásticas caídas de la pobreza y la indigencia”, señaló, antes de pronosticar que apunta a emparejarse dentro de algunos años con España, Alemania y Estados Unidos y de evitar hablar sobre una eventual fórmula junto a su hermana en 2027.

En la última parte de la entrevista, también habló brevemente Karina Milei. “Todos los argentinos somos los ganadores”, destacó la secretaria general de la Presidencia.

FUENTE: Clarín