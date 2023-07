Habrá una nueva reunión paritaria docente en San Juan: será el próximo martes 1 de agosto

Hasta el momento, lo que estaría a punto de confirmarse es el adelanto del tramo de septiembre a agosto. Así lo confirmaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan sobre el 10% restante que se pactó durante el primer trimestre de 2023.

¿Qué dijeron durante las últimas horas?

"Estamos transcribiendo las propuestas que hemos realizado en el día de ayer (en relación al último lunes) y, posiblemente aclarando y haciendo la comparaciones pertinentes, de cuánto se incrementa el salario con estas nuevas ofertas", dijo el último martes la ministra de Hacienda provincial, Marisa López, sobre cómo sigue la negociación con los gremios docentes.

Después de no llegar a un acuerdo con los sindicatos UDAP, UDA y AMET en una extensa reunión de paritarias este lunes, el Gobierno quedó en responderles en 48 horas por escrito. Si bien los sindicatos están con expectativas de que llegue una oferta superadora, la funcionaria dejó expuesto, en entrevistas con Radio Sarmiento y Estación Claridad, que no habría una nueva propuesta. Es decir, que se pondrá en el papel prácticamente lo mismo que se charló en el encuentro del lunes.

La ministra dijo que en la reunión con los gremios de este lunes "hubo dos propuestas para garantizar un salario neto a los docentes que recién se inician y no fueron aceptadas. En función de eso y de lo solicitado por ellos nos hemos comprometido en estas 48 horas a responder por escrito y así haremos. En el día de hoy trabajaremos y también explicaremos con cuadros la evolución que ha tenido el salario en general, de toda la administración pública, en especial de los de los docentes, con un acuerdo que se celebró en el mes de marzo con que se determinaron porcentaje, pero siempre con una cláusula actualización donde los salarios siempre van a estar 5% por encima de la inflación".

Agregó la ministra que "fácilmente podríamos determinar incrementos que comprometan ejercicios futuros. Esa no es la decisión, muy por el contrario y los acuerdos se definieron en el mes de marzo de carácter general. Hoy estábamos en una instancia de revisión donde lo que habíamos definido era que ayer solo nos poníamos de acuerdo en esta divergencia de interpretación respecto al salario mínimo garantizado. Lejos de eso, y frente a dos propuestas y dos rechazos, seguramente se hará una transcripción de las propuestas del último lunes", adelantó.

Lo que se habló el último lunes

"Nación confirmó en general una transcripción de lo que dice la paritaria de junio, sobre cuál es el valor del Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado. Hoy no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación del artículo 10 de la ley 26075 de financiamiento educativo, que establece algo sobre lo que tenemos una visión distinta", explicó la ministra.

Según dijo la timonel del área económica de la provincia, "entendíamos que era propicio hacer algún tipo de oferta para establecer otro tipo de salario inicial". Puso, juntos a los equipos técnicos, dos propuestas sobre la mesa: "Garantizar 214.000 para todos los docentes que no alcancen ese neto" o "una escala de un salario neto de acuerdo al rango por antigüedad".

También aclaró que "la grilla salarial docente se trabajó mucho el año pasado. Todos los escalafones docentes se respetan y se mantiene la pirámide. Intentamos que los salarios de menores ingresos puedan tener un poco más de salario neto de bolsillo".

Además, recordó que la revisión "implicaba revisar el cumplimiento salarial definido en marzo, un incremento del 71,1%, cuyos tramos fueron adelantados por decisión del gobernador" Sergio Uñac. Fue un 40% en marzo, un 51,1% en mayo, un 10% en julio. Y también "vamos a acceder" a adelantar el tramo del 10% de septiembre para agosto.

Desde el sector sindical, en tanto, reclamaron el que el ítem G33, de 30.000 pesos, pase de manera paulatina al sueldo básico. "Mantendríamos la escala salarial, pero el gobierno dice que no puede comprometer las arcas", dijo Daniel Quiroga.

UDAP, con plenario el jueves

El plenario de UDAP ya fue convocado para este jueves en el camping de Marquesado, desde las 9, para analizar lo que les llegue por escrito desde Gobierno.

La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, se mostró expectante con que se mejore lo escuchado este lunes. "Estamos abiertos al diálogo si quieren reunirse", expresó en diálogo con Radio Sarmiento.

image.png

La gremialista afirmó que en la jornada de este lunes, se encontraron con la respuesta de Nación sobre el piso salarial que se había pedido desde el Gobierno de San Juan. Pero se quejó de que "no estaba correcta la respuesta. Porque preguntamos si es lo mismo sueldo mínimo docente garantizado que el sueldo inicial docente y ellos respondieron solo que este último es de 165.000 pesos. Acá se dijo que íbamos a estar por encima un 30%, es decir, 214.000 pesos".

Agregó que "entonces la discusión no se basó en eso, nos dieron 214.000 en el G33 que se colocó para que el docente que recién se inicia llegue al mínimo, pero solo lo cobran los que recién se iniciam para llegar a 180.000. Es decir que no es para toda la docencia, sino solo para el que no llega a 214.000. Nosotros pedimos que desaparezca el G33 que es no remunerativo no incide en la antigüedad ni en el aguinaldo. Nosotros queremos que lleven una parte al básico así repercute en los ítems, pero dijeron que no".

Quiroga reconoció que en la anterior reunión se dio al básico una parte. Aumentaron el A56 a 30.000 y el E 66 pasó a pago en tramos hasta 24.000 pesos. Y que si bien pidieron que el tramo pactado en marzo se adelante de septiembre a julio, les dijeron que no, que podría ser adelantado para agosto. En UDAP entienden que lo que hay firme, entonces, es el 10% de aumento -entre A56 y E66-, más el adelanto del tramo a agosto.